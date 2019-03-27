Подарок Трампа Израилю за чужой счёт

27.03.2019, Москва, Александр Ростовцев

Президент США Дональд Трамп делает Израилю подарок за подарком, один роскошнее другого, и все – за чужой счёт. В начале декабря 2017 года

великолепный Донни, игнорируя все прежние договоренности и сложившиеся обстоятельства, объявил Иерусалим столицей Израиля и распорядился перенести в этот город посольство США из Тель-Авива.

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Данное решение, принятое в обход Совбеза ООН и без учёта мнения палестинцев, для которых Восточный Иерусалим является частью автономии, спровоцировало массовые столкновения конфликтующих сторон, едва не перешедшие в новую интифаду.

22 марта 2019 года, Трамп ошарашил мировое сообщество, чирикнув в Твиттере о намерениях признать за Израилем Голанские высоты, оккупированные им в 1967 году в ходе Шестидневной войны. Опять же, наплевав на мнение Сирии, Совбеза ООН и мирового сообщества, не признающих суверенитет Израиля над этими территориями.

Несколько дней эксперты во всём мире гадали: вправду ли Трамп решится нарушить сложившийся за последние 50 лет статус Голан, или баламутит с целью очередного самопиара, однако 25 марта всё прояснилось окончательно: президент США в присутствии израильского премьера Нетаньяху подписал документ, признающий Голанские высоты территорией Израиля.

Как только эта новость облетела информационные агентства мира, стало понятно, что, признавать #Голанынаш, за исключением США и Израиля, во всём мире никто не собирается. Ожидаемо резкие протесты прилетели от Сирии, считающей Голанские высоты своей исконной территорией, и от Лиги арабских государств. Выяснилось также, что решение Трампа не собираются поддерживать даже ближайшие союзники, включая Канаду, обычно слепо и послушно следующую в кильвателе американской внешней политики.

Недоумение вызывает буквально всё: почему Голаны? Почему именно сейчас? Почему столь демонстративно-наплевательски?

Оказывается, по мнению Трампа, высказанному в Твиттере, «После 52 лет пришло время для США признать израильский суверенитет над Голанскими высотами, которые имеют стратегическое и оборонное значение для Израиля и региональной стабильности».

Зачем Израилю нужны Голанские высоты?

Для столь мелкой страны прирезать к себе шмат земли площадью с Москву – неслабое приобретение. И это не какой-нибудь бессмысленный клок безводной пустыни без нефти и газа, а территория с плодородными землями, развитым сельским хозяйством и стабильным притоком туристов. За полвека Израилю удалось колонизировать оккупированную территорию, депортировав сирийцев и оставив немногочисленных лояльных друзов. Без преувеличения, Голанские высоты для Израиля – очаг процветания и стабильности.

Стратегическое и оборонное значение Голан для Израиля не является темой для дискуссий. На пяти высотках, всего в 60 км от Дамаска, ЦАХАЛ понатыкал станции радиоэлектронного наблюдения и разведки, а на линии разграничения построил разделительную стену и установил сеть минных полей.

С Голанских высот израильтянам очень удобно наблюдать за перемещением сирийских войск и, особенно, за боевыми частями проиранской группировки «Хезболла», которую Израиль считает террористической. Отказаться от такого стратегического преимущества? Да вы шутите!

По утверждению израильских военных, возврат Голанских высот позволит противнику простреливать Израиль чуть ли не на всю глубину территории. Кроме того, у Тель-Авива попросту не хватит денег в бюджете, чтобы убраться с оккупированных земель. Расходы на переселение колонистов и увеличение военного контингента вдоль границы с Сирией, чтобы компенсировать уход с Голанских высот, Израиль самостоятельно не потянет.

Есть ещё один немаловажный аспект, заставляющий Израиль держаться за Голаны руками, ногами и зубами. В условиях дефицита пресной воды, потеря 30% источников питьевой воды из источников, протекающих по территории высот, поставило бы еврейское государство на грань катастрофы. Во всяком случае, в крайне тяжёлое положение. А ещё утверждают, будто бы в районе Голанских высот обнаружены большие запасы нефти, которой нет и в помине в израильской пустыне…

Почему именно сейчас?

Ответ по-видимому, кроется в том, что Сирия в настоящий момент сильно ослаблена восемью годами гражданской войны и нашествием международных террористов. В Израиле и Вашингтоне отдают себе отчёт, что перед Сирией больше нет угрозы полного захвата ИГИЛ, и страна потихоньку возрождается, собирая утраченные территории. В обозримом будущем вопрос о возвращении Голанских высот вновь встанет ребром. Сирия давно предлагала урегулировать проблему мирным путём и вернуть Голаны в обмен на мирный договор. Но, как видно, Израиль мирный договор с Сирией в обозримом будущем не интересует.

В 1981 году израильский кнессет включил Голаны в территорию еврейского государства, но это одностороннее решение мало чего стоило без международной поддержки. Поэтому Трамп, подписав документ о признании высот и окружающих их земель за Израилем, укрепил притязания Тель-Авива на оккупированные территории, хотя и создал новый международный прецедент.

После такого решения Госдепу США будет сложно разводить морализаторские сопли вокруг «аннексии» Крыма.

Наконец, в принятом Трампом решении явно прослеживаются и другие мотивы, включая семейные.

Например, подписанный Трампом документ о признании израильского суверенитета над Голанами – огромный подарок для премьера Нетаньяху накануне апрельских выборов. Как известно, Донни и Биби связаны тёплыми и доверительными отношениями, вот только Биби накануне выборов умудрился вляпаться в скандал с официальными обвинениями в коррупции, мошенничестве и злоупотреблении доверием. Видимо, Трамп считает, что документ о признании Голан за Израилем поможет корешу отмыться от обвинений и переизбраться на пост премьера 9 апреля…

Также эксперты считают, что новая загогулина Трампа напрямую связана с так называемой «сделкой века по Палестине».

Речь идет о новом плане израильско-палестинского урегулирования, которое США пытаются продвигать в регионе. Его главная идея – заручиться поддержкой арабских стран, которые могли бы убедить стороны конфликта пойти на компромисс. Еврейское государство в последнее время начало сближение с рядом арабских стран на фоне общего негативного отношения к Ирану, пытаясь радикально изменить ситуацию в свою пользу. Признание США суверенитета Израиля над Голанами – мощный козырь, который, по задумке, должен помочь в реализации плана.

Так вот, продвижением «сделки века» занимается Джаред Кушнер, женатый на дочери Трампа Иванке. Ну как не подсобить любимому зятю в начале дипломатической карьеры?

Очевидно, что США, идя в обход Совбеза ООН и мнения мирового сообщества, преследуют исключительно собственные цели: заручиться дополнительной поддержкой своего единственного союзника в регионе, создать дополнительные проблемы для Ирана и унизить разрушенную гражданской войной и террористической интервенцией Сирию.

В остальном мире прекрасно видят, что подобная практика угрожает новой раскачкой региона, где всегда может полыхнуть война даже от небольшой спички, а не то что от вброшенного в бочку с бензином смоляного факела.

США, как всегда, разрубая гордиевы узлы, рассчитывают отсидеться за океаном, предоставляя другим расхлёбывать последствия своей политики слона в посудной лавке. И после развала СССР, к сожалению, в мире некому дать этому слону по хоботу…