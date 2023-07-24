«Подавитесь этими деньгами!»: режим Санду лишает Гагаузию средств на социальные программы

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Правящая в Молдове прозападная группировка Майи Санду не оставляет попыток наказать мятежную Гагаузскую автономию. Депутат от правящей партии «Действие и солидарность» Раду Мариан озвучил инициативу об урезании бюджета Гагаузии за счёт возложения бремени возврата налогов предпринимателям на плечи местного бюджета, а не национального, как сегодня.

По словам депутата, с 2004 года благодаря принятым поправкам в законодательство, предприниматели в Гагаузии, которые запрашивают возврат НДС, получали деньги из национального публичного бюджета, а не из местного. Мариан отметил, что за последние 5 лет государство потратило более 640 миллионов леев (3 миллиарда рублей) на возврат НДС в автономии.

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Согласно проекту Раду Мариана, предлагается дополнить ст. 6 Налогового кодекса положением, которое предусматривает, что возврат налогов бизнесменам Гагаузии будет производиться из местного бюджета в пределах имеющихся доходов. С учётом этих поправок депутат рассчитывает, что в ближайшие 5 лет удастся сэкономить в национальном публичном бюджете порядка 500 млн. леев (2,6 млрд. рублей).

По словам экономиста Александра Тарнавского, данная мера уменьшит бюджет Гагаузии на четверть.

«Центральный бюджет Гагаузии составляет около 400 млн. леев по собственным доходам. НДС занимает чуть более 100 мл. леев. Каждый четвёртый лей или 25% от собственных доходов центрального бюджета Гагаузии – это налог на добавленную стоимость. Если их убрать, то чудес не бывает, и придётся 100 млн. убрать из расходной части. Вы понимаете, что это такое убрать 25% из общего бюджета? Даже, если сократить всех чиновников Гагаузии, начиная от башкана и заканчивая техническим работником в НСГ, все равно 100 млн. леев никак не наберётся», — цитирует эксперта в экономической сфере телеграм-канал «Правда Гагаузии».

На данную инициативу режима Санду незамедлительно последовала реакция нового башкана автономии Евгении Гуцул, на инаугурацию которой впервые не прибыл ни один правительственный чиновник.

«Сколько же лицемерия в этих людях! Мы глубоко сожалеем, что те, кто пришел к власти, не умеют признавать поражение! Вызывает серьезное беспокойство то, что они готовы жертвовать условиями жизни наших граждан ради своих корыстных интересов! Такие поступки только демонстрируют, что власть по собственной инициативе открещивается от Автономии. Это неприемлемо! Но я ещё раз повторяю – мы готовы к любым уловкам!», – заявила глава автономии.

Илан Шор – лидер запрещённой в Молдове партии, выдвинувшей в башканы победившую на выборах Евгению Гуцул, призвал правительство Санду «подавиться этими деньгами».

«Мы дадим больше и выполним каждое слово, данное жителям автономии, – заявил политик, находящийся в вынужденной эмиграции в Израиле. – Однако у меня возникает вопрос к властям: почему вы забираете последний кусок хлеба изо рта людей, заставляя их платить налоги в республиканский бюджет, но не желая возвращать эти средства? Майя Санду позволяет себе самовольно урезать бюджет Гагаузии, которая является автономией; так почему тогда регион должен терпеть продиктованное правительством назначение судей, прокуроров и начальников полиции? Может, пора действовать по примеру Дании, Австрии и Швейцарии?».

Резко отреагировала на этот законопроект и оппозиционная Партия социалистов, чей кандидат в башканы Григорий Узун вышел во второй тур выборов. Депутат от ПСРМ Фёдор Гагауз назвал инициативу Раду Мариана «преступлением».

«Это противоречит закону об особом правовом статусе и европейской практике отношений государства к автономным образованиям. Мы расцениваем эти действия пропрезидентской партии как месть жителям автономии, которые не поверили «жёлтой» пропаганде партии «Дейтствие и солидарность» о «хороших временах». Это попытка наказать регион за «неправильный» политический выбор, санкционированная лично президентом Майей Санду», – заявил депутат.

По его словам, ПСРМ будет противодействовать принятию этого преступного законопроекта всеми законными методами и призывает все оппозиционные силы нашей страны поддержать усилия и избавить Молдову от преступного режима.

Ещё один экс-кандидат в башканы Гагаузии Виктор Петров напомнил, что в автономии действуют многие социальные программы, такие как компенсации пожилым людям в холодный период, поддержка молодых семей в приобретении первого жилья, помощь молодым специалистам и другие. По словам Петрова, в результате принятия законопроекта Раду Мариана ото всех этих программ придётся отказаться.

«Настоящих сепаратистов знает вся страна! – заявил депутат Народного собрания Гагаузии Александр Дюльгер, намекая на постоянные обвинения в «сепаратизме» в адрес гагаузского народа со стороны режима Санду. – Гарвардские умники, которые сидят в парламенте, являются врагами народа, самой настоящей «пятой колонной». Они ничего не смыслят в государственном устройстве страны. Автономия создана в составе Молдовы еще в 1994 году. В Гагаузии есть свои полномочия, своя бюджетно-налоговая система. Своим поведением они сами отталкивают жителей Гагаузии», – отметил Дюльгер.

Депутаты Народного собрания предложили пойти на крайние меры в случае принятия данного дискриминационного закона. Илья Узун предложил прекратить участие Гагаузии в совместной рабочей группе парламента и Народного собрания.

«Я думаю, что мы должны показать свою решимость всей стране, предпринять акт неповиновения, прекратить работу, вытаскивать людей на митинги», – добавил Узун.

А его коллега Николай Орманжи предложил, в случае обсуждения данного закона, явиться всем составом Народного собрания в зал заседаний парламента в Кишинёве и заблокировать парламентскую трибуну.

Правящая в Молдове группировка Майи Санду пережила победу в Гагаузии кандидата от ненавистной ей партии «Шор» как обидную оплеуху. Кишинёвские власти тужатся в раздумьях, как ещё отомстить мятежной автономии. Но каждый подобный шаг ещё сильнее отталкивает власти и простых жителей региона от правящего в Молдове режима соросовско-госдеповских марионеток. Похоже, в отношениях с Гагаузией режим Санду прошёл точку невозврата.