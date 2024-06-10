«Подавлять свободу слова нельзя, но для борьбы с влиянием РФ – допустимо» – посол Британии в Молдове

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Закрывать или не закрывать неугодные СМИ в Молдове – сложный вопрос. С одной стороны, необходимо защитить свободу слова и выражения мнений провластных журналистов, поддерживающих режим Майи Санду. С другой, в условиях гибридной войны молдавская власть вправе «защищать страну от российского информационного влияния».

Об этом в интервью провластному телеканалу TV8 заявила чрезвычайный и полномочный посол Великобритании в Республике Молдова Ферн Хорин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы много говорим в Молдове о войне, информационной войне в Молдове, о пропаганде, манипуляциях и о том, как бороться с этим пагубным влиянием в Молдове. У меня вопрос по поводу решения нашего правительства закрыть 12 российских телеканалов в Молдове. Помогло ли закрытие этих телеканалов решить проблему?», – задала вопрос провластная пропагандистка с канала TV8 Мариана Рацэ.

Гостья (или, наоборот, хозяйка?) из Лондона прочитала нотацию:

«Это действительно сложный вопрос, потому что для любой демократии необходимо найти баланс, чтобы защитить свободу выражения мнений, право таких журналистов, как вы [обращается к Мариане Раца. – прим.], говорить правду, требовать от правительств, находящихся у власти, ответственности за свои действия, которые, возможно, их граждане должны их понять… Так что с британской точки зрения эти ценности невероятно важны.».

«В то же время, как я уже сказала, я осознаю то, что правительство Молдовы характеризует как гибридную войну, с которой они сталкиваются, когда речь идет о российском влиянии и российской дезинформации, злонамеренных манипуляциях. Мариана, я уже потеряла счет тому, сколько фейковых видео о президенте я посмотрела в этом году», – беззастенчиво сочиняла Ферн Хорин.

По словам британского посла, закрывать телеканалы в целях борьбы с «дезинформацией и гибридными угрозами» – допустимо, если правительство «основывает свои решения на фактах».

«Я знаю, что в некоторых из этих случаев Совет по телерадиовещанию представлял отчет. Я думаю, важно понимать сложность этого решения, убедиться, что для него есть доказательства и основания. Необходимо защищать граждан от дезинформации и одновременно защищать их права на свободу выражения мнений. Я думаю, что найти баланс очень сложно, но я думаю, что власти понимают всю сложность проблемы, с которой они сталкиваются. Так что я не завидую тем людям, которые стоят перед таким сложным решением», – резюмировала Ферн Хорин.

Какими, однако, профанами были сусловские пропагандисты в Советском Союзе! Не могли объяснить глушение радиоголосов и аресты диссидентов борьбой с дезинформацией и гибридными угрозами!