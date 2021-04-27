Подавляющее большинство украинских пенсионеров едва выживают – депутат Рады

27.04.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Более чем три четверти украинских пенсионеров едва сводят концы с концами – их пенсий не хватает на продукты питания и товары перовой необходимости.

Об этом в ходе брифинга заявил депутат Верховной рады Сергей Лабазюк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня порядка 77% наших пенсионеров – это около 8,6 миллиона человек – живут за чертой бедности. Эти люди, можно назвать, выживают. Это именно те люди, которые создали для нас настоящее, которые в своё время тяжело работали, рожали, создавали. И сегодня они вынуждены выживать. Им едва хватает этих средств для продуктов питания – и это в период, когда в 2021 году стремительно растут цены на продукты первой необходимости. Буквально за последний год цены на продуктовую корзину выросли на 15% – если в прошлом году они составляли 841 гривну, то в этом году уже 971 гривна. То есть, наши пенсионеры не смогут устроить себе праздники, а будут вынуждены откладывать последнее», – сказал он.

Сергей Лабазюк подчеркнул, что при этом украинское правительство не собирается никак исправлять ситуацию.

«Но правительство продолжает закладывать в бюджете минимальную пенсию на уровне прошлого года – 1769 гривен, что является недостаточным», – добавил депутат.