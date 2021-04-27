Подпишись на рассылку
27.04.2021, Киев, Вадим Москаленко
 
Дзен, Кризис, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина, Экономика коллапса
Просмотров:

Подавляющее большинство украинских пенсионеров едва выживают – депутат Рады

Новости Украины

Более чем три четверти украинских пенсионеров едва сводят концы с концами – их пенсий не хватает на продукты питания и товары перовой необходимости.

Об этом в ходе брифинга заявил депутат Верховной рады Сергей Лабазюк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«Сегодня порядка 77% наших пенсионеров – это около 8,6 миллиона человек – живут за чертой бедности. Эти люди, можно назвать, выживают. Это именно те люди, которые создали для нас настоящее, которые в своё время тяжело работали, рожали, создавали. И сегодня они вынуждены выживать.

Им едва хватает этих средств для продуктов питания – и это в период, когда в 2021 году стремительно растут цены на продукты первой необходимости. Буквально за последний год цены на продуктовую корзину выросли на 15% – если в прошлом году они составляли 841 гривну, то в этом году уже 971 гривна. То есть, наши пенсионеры не смогут устроить себе праздники, а будут вынуждены откладывать последнее», – сказал он.

Сергей Лабазюк подчеркнул, что при этом украинское правительство не собирается никак исправлять ситуацию.

«Но правительство продолжает закладывать в бюджете минимальную пенсию на уровне прошлого года – 1769 гривен, что является недостаточным», – добавил депутат.


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Апрель 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    2627282930  

  • Subscribe2




    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть