«Подбрасывая нам «Томагавки», Трамп хочет задушить передовую украинскую ракетную программу» – укро-эксперт
Американцы подняли тему предоставления «Томагавков» Киеву исключительно из-за страха, что украинская программа перехватит у США инициативу и станет ракетным щитом Европы.
Об этом на канале «Новости Live» заявил киевский политолог-русофоб Тарас Загородний, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Уверен, разговоры о «Томагавках» стали возможны исключительно потому, что Украина имеет успехи в собственной ракетной программе. Так просто их бы не предоставляли, даже бы разговоров не начинали.
Мы должны концентрироваться на производстве собственного оружия и долбить по территории России. А «Томагавки» – это попытка дать нам оружие, чтобы контролировать наши действия.
К этому надо спокойнее относиться, как к бонусу, который может быть, а может не быть. Но бонус всегда идёт к основной покупке. Идёте, например, в магазин за молоком, а вам бонусом дают ещё одну бутылку молока, вы не ожидали, что такой бонус будет, но вы же должны были заработать деньги, пойти в магазин за основной пищей. Так и здесь», – бредил Загородний.
Он подчеркнул, что Киев не тянул американцев за язык насчёт «Томагавков».
«Это Трамп сказал, и на это были причины. И причины в том, что есть успехи у украинской ракетной программы. Это, кстати, очень не нравится США, потому что украинское оружие может стать базовым для ракетного щита Европы. И возникнет вопрос – а зачем тогда американские «Томагавки», потому что украинское же будет дешевле», – вещал укро-эксперт.
