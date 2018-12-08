Подчинение Константинополю сравнили со вступлением в НАТО

08.12.2018, Киев, Галина Шершнева

Украинское издание «Зеркало недели» многословно убеждает сегодня читающую публику в том, что урезанная «автокефалия» под патронатом Константинополя лучше для верующих, чем широкая автономия в рамках Русской православной церкви, передает корреспондент «Политнавигатора».

Читателей убеждают, что нет ничего обидного в том, что руководить поместной церковью будет не патриарх, а митрополит. А также в том, что есть огромная разница между тем, как раньше Украину в мировом Православии представляла Москва, и тем, как то же самое будет делать Константинополь.

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А то, что Константинополь оставляет за собой право вмешиваться в дела украинской «поместной» церкви, вообще, по мнению автора, замечательно.

«Думаете, такие ситуации не возникнут? Думаете, у нас не будет угроз единству церкви? Думаете, мы тут сами сядем и все порешаем, не надо нам тут никаких “размышлений и содействия”? И нам было бы полезно научиться доверять Константинополю, а не спешить упрекать его в “имперских амбициях”, таких же, как и “московские”. Нет, у Константинополя , несомненно, есть амбиции, но они вовсе не такие же, как у Москвы. И нам с ним, вероятно, придется даже сложнее, чем с Москвой — договоры с Западом всегда выглядели менее выгодно, чем договоры с бывшей метрополией», – пишет «Зеркало недели».

В завершение газета сравнивает подчинение православной церкви Константинополю со вступлением в НАТО.

«Если бы нас, например, принимали в НАТО или в ЕС, публика вряд ли кривила бы губки от того, что нам прислали отряд военспецов, консультантов, экономистов, фискалов, которые учили бы нас жить, составляли стратегические планы и присматривали за тем, чтобы мы тут не слишком чудили. Почему в церкви должно быть иначе?», – подытоживает «Зеркало недели».