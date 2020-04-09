Подчинённые Зеленского разбазаривают Украину по экспоненте

09.04.2020, Донецк, Сергей Вредников

Таких темпов разбазаривания Украины и сдачи страны заокеанским бенефициарам, как при президенте Владимире Зеленском, не было ни при Петре Порошенко, ни ранее.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил руководитель Центрального исполкома ОД «Донецкая Республика» Алексей Муратов.

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«Непомерные запросы авантюристов, поставленных у руля страны Зеленским, особенно возмутительно смотрятся сейчас, когда Украина неумолимо катится к пропасти кризиса, который может стать самым тяжелым за всю историю ее существования.

«Соросята»-экономисты, которые менее чем за год полностью развалили экономику, борцы с коррупцией, которые сами берут взятки – далеко не полный перечень тех, кто за свои непрофессионализм и преступления получает внушительные, даже по западным меркам, зарплаты.

Так, например, только за март более 200 тысяч гривен начислено «чести и совести страны» – директору Национального антикоррупционного бюро Украины Артему Сытнику. Если добавить, что ранее НАБУ закрыло дело против Порошенко о растрате денег Януковича, то становится понятным, что официальная зарплата – далеко не единственный источник дохода его руководителя. И пускай суд уже признал Сытника коррупционером, Верховная Рада все еще ищет способ уволить его, что, оказалось, не так просто», – заметил Муратов.

Он подчеркнул, что это далеко не единичный пример – в целом такая ситуация симптоматична для современной Украины.

«Однако особенно ярко указанное проявилось именно с приходом Зеленского и его «слуг». Того самого, которого избиратели поддержали за образ честного и неподкупного президента из сериала «Слуга народа». Раз за разом украинцам на собственном опыте доводится убедиться, насколько реальный Зеленский далек от виртуального Голобородько.

Сложно сказать, на сколько еще хватит выдержки у жителей Украины терпеть эксплуатацию и полнейшее пренебрежение со стороны власти, некомпетентность и рьяное обслуживание интересов западных заказчиков, обогащение и вседозволенность чиновников.

Очевидно лишь, что таких темпов разбазаривания страны и сдачи ее заокеанским бенефициарам, как при Зеленском, не было ни при Порошенко, ни ранее. Долговременные последствия этого в виде критического ухудшения уровня и качества жизни граждан, которых, по сути, готовят к участи безропотных рабов, уже сейчас очевидны для каждого думающего человека», – заключил Алексей Муратов.