22.02.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Россия, Украина
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Подчинённый Зеленского назвал парад на Красной площади «позорной практикой»


Официальный Киев устами нового главы Института нацпамяти Антона Дробовича объявил «позорной практикой» проведение Парада Победы 9 мая на Красной площади в Москве.

Дробович  на брифинге в Киеве назвал парад «победобесием», а всех, кто собирается принять в нем участие – «соучастниками российской агрессивной политики».

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«Россия, которая является страной-агрессором, которая нарушила международное право, имеет не только ряд преступлений за своей спиной, она еще имеет и очень позорную практику инструментализации истории. То есть, использование исторических событий, исторических фактов с целью достижения политической цели.

Собственно, военный парад в России на Красной площади в этом году, он тоже будет инструментом для достижения политических целей, а, к сожалению, не почтением памяти о жертвах Второй мировой войны, и не о честном освещении данных.

Соответственно, все, кто захотят принять участие в этих мероприятиях, которые даже экспертная среда иначе, чем победобесием не называет, должны просто считаться с тем, что они становятся инструментом российской агрессивной политики», – заявил Дробович.

Его слова в своем блоге раскритиковал политолог Владимир Корнилов напомнил, что термин «победобесие» использовал Владимир Вятрович – предшественник Дробовича времен Петра Порошенко.

«Пусть Дробович так и скажет: после ухода Вятровича ничего не изменилось», – поставил эксперт диагноз гуманитарной политике режима Владимира Зеленского.

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