«Поддадимся панике – Россия победит, даже не применяя оружие» – Кулеба

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Новости Украины

Москва, даже не прибегая к военным действиям, наносит чувствительные удары по украинской экономике, отпугивая иностранных инвесторов.

Об этом на брифинге в Киеве заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Россия не только угрожает оружием, но и делает это параллельно с нагнетанием панических настроений, которыми пытается расшатать украинское общество и экономику, отпугнуть инвесторов. Мы ни в коем случае не должны на это «вестись», иначе, если мы поддадимся этой панике, то Россия приобретёт серьёзные преимущества, даже не прибегая к военным действиям, а только угрожая ими», – пожаловался Кулеба.

Он призвал страны Запада отбросить медлительность и нерешительность, чтобы вместе «отпугнуть Россию от Украины».

«Что нужно сделать, чтобы отпугнуть Россию от Украины? На политическом уровне Украине удалось консолидировать беспрецедентно высокую международную поддержку из-за российских угроз. Я хорошо помню 2014 год. Говоря правдиво, Запад был растерянный, нерешительный и медленный, это позволило РФ осуществить много преступлений и убить много украинских граждан. Сегодня же ситуация кардинально отличается и это даёт повод для оптимизма», – заверил украинский министр.