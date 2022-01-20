«Поддадимся панике – Россия победит, даже не применяя оружие» – Кулеба
Москва, даже не прибегая к военным действиям, наносит чувствительные удары по украинской экономике, отпугивая иностранных инвесторов.
Об этом на брифинге в Киеве заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.
«Россия не только угрожает оружием, но и делает это параллельно с нагнетанием панических настроений, которыми пытается расшатать украинское общество и экономику, отпугнуть инвесторов. Мы ни в коем случае не должны на это «вестись», иначе, если мы поддадимся этой панике, то Россия приобретёт серьёзные преимущества, даже не прибегая к военным действиям, а только угрожая ими», – пожаловался Кулеба.
Он призвал страны Запада отбросить медлительность и нерешительность, чтобы вместе «отпугнуть Россию от Украины».
«Что нужно сделать, чтобы отпугнуть Россию от Украины? На политическом уровне Украине удалось консолидировать беспрецедентно высокую международную поддержку из-за российских угроз. Я хорошо помню 2014 год. Говоря правдиво, Запад был растерянный, нерешительный и медленный, это позволило РФ осуществить много преступлений и убить много украинских граждан. Сегодня же ситуация кардинально отличается и это даёт повод для оптимизма», – заверил украинский министр.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.