«Поддавков нет, но…» – Артиллеристы ЛНР рассказали о серьезных проблемах

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Новости Украины

С появлением у ВСУ западных контрбатарейных радаров ситуация для союзных войск серьезно усложнилась.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет телеграм-канал Z4, который ведется находящимися на передовой военнослужащими 4-й бригады ЛНР.

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«Смотрю у нас до хрена советчиков, знающих и понимающих, как нужно воевать, стрелять из миномёта и как и куда наводить артиллерию. И так, давайте начнем… Укропов оснастили комплексами контрбатарейной борьбы, миномёт делает пару выстрелов и по нему уже летит 155мм снаряды в количестве 10 шт. минимум, ещё, если необходимо, к миномету вылетает крыло и корректирует огонь по нему, было такое, что прилетело несколько [дронов-камикадзе] switchblade, соответственно огневая позиция подавлена огнем и не может вести огонь. Но вы скажете, что есть же ещё другие минометы на других позициях. Да, есть, они наведены на другие цели, когда один расчет подавили огнем, просим навести другой, а в это время ещё нужно пристрелять, подготовить мины, поднять коптер, долететь, найти разрыв, дать корректуры», – отмечается в публикации.

По словам бойцов, похожая история со ствольной артиллерией.

«Наша батарея ведёт огонь, а там уже вылетели на их поиск, пока контрбатарейный комплекс обнаруживает и даёт координаты наших ОП и туда тут же ведут огонь, прилетает крыло и не даёт перемещаться на другую ОП», – говорится в материале.

Кроме того, немаловажным фактором называется ситуация со снарядами.

«Раньше мы просто засыпали железом все, что только видели. Перемещение личного состава или едет АТ/БТ – мы стреляли туда всем, под корректировку, и не было контрбатарейки. Сейчас все по- другому: экономим снаряды, выбираем приоритетные цели и опять же, смотря какая задача у нас. Так что вы там полегче, пожалуйста, никаких поддавков нет, и перед тем, как что то критиковать, обдумай объективно, почему так или иначе. Очень много всяких «но» и «если». И ещё, мы из ЛНР, у нас нет подобных комплексов контрбатарейки, нет БПЛА типа крыло (собираем средства на него). И миномёт и ствольная артиллерия – это не снайперские комплексы, они не могут первым снарядом попасть точно в цель (бывает такое, но это везение) и все убить, и нет дронов-камикадзе, которые прилетят в толпу укропов», – описывает ситуацию Z4.