«Поддержать Тайвань и отозвать послов из Пекина!» – в Киеве объявили Китай системным врагом Украины

29.03.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Поскольку Китай является стратегическим врагом Украины, Киев должен объявить ему войну – отозвать из Пекина своих послов и поддержать Тайвань.

Об этом в эфире своего YouTube-канала заявил украинский экономист и политолог Олег Соскин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Коммунистический Китай, Триада, бандитский Китай не может быть партнёром Украины. Мы это видели на «Мотор сич», я это видел, когда Кучма отдал практически за бесплатно мощнейшую разработку в виде нашего авианосца.

Мы должны понимать, что это системный враг Украины. Вся цель коммунистического Китая – это агрессия, экспансия, оккупация и диктат. Как говорят, «бог шельму метит» – смотрите, что произошло. Китайцы поехали в Крым, под видом, что это московские китайцы», – сказал он.

Соскин добавил, что Китай «поедает» любую страну изнутри, расставляя на значимые должности своих агентов.

«Мы чётко видим, что Китай был ориентирован на захват Украины через «Мотор сич» и через другие структуры – контейнеровозы, «шёлковый путь». Китай создал целую базу своих агентов и расставил их в руководящих политических и государственных органах Украины. Так же, как в основной части европейских стран – в виде любовниц, массажисток, жен, врачей, представителей по китайским гимнастикам и так далее. Это так называемая тихая оккупация…

И мы видим, что Китай фактически поддерживает оккупацию Крыма, запустил туда свою торпеду, как пробный шар – промолчат наши или нет. То есть, надо немедленно отзывать украинского посла из Китая, давать им ноту. Надо активно выступать против Китая и сворачивать всякие торгово-экономические отношения с ним.

Потому что, я считаю, это стратегический враг Украины, нацеленный на то, чтобы нашу страну уничтожить, оккупировать и захватить. Поэтому здесь не может быть двух точек зрения.

Надо поддержать Тайвань – признать его, и установить отношения на уровне дипломатов. Потому что с коммунистическим Китаем у нас не будет отношений – они нас уже предали», – резюмировал одиозный политолог.