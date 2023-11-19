Поддержавшего Украину экс-солиста «Агаты Кристи» предупредила полиция

Михаил Рябов.  
19.11.2023 23:04
  (Мск) , Москва
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Дзен, Культура, Россия, экстремизм


Правоохранители предупредили о том, что пропагандой наркотиков признаны песни «Опиум» и «Моряк», призвав воздержаться от их исполнения на концертах перед большой аудиторией бывшего вокалиста рок-группы «Агата Кристи» Глеба Самойлова. Об этом сообщил продюсер Антон Чернин со ссылкой на музыканта.

Обе признанные экстремистскими композиции были в широкой ротации на ТВ и радио в «святые девяностые». Сама же «Агата Кристи» распалась в 2008 году. Ее основатели – два родных брата Глеб и Вадим Самойловы продолжают выступать по-отдельности и имеют диаметрально противоположные взгляды на политические события.

Правоохранители предупредили о том, что пропагандой наркотиков признаны песни «Опиум» и «Моряк», призвав воздержаться...

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Так, если старший Вадим поддержал Русскую весну и регулярно выступал на Донбассе и в Крыму, младший Глеб демонстративно продолжал гастролировать по Украине и обвинять Россию в кровопролитии там.

«На Майдан выходило по полмиллиона человек, это была народная революция. На юго-востоке у вооруженного ополчения я не вижу такой поддержки. Кроме того, очевидно участие в этом спецслужб и политтехнологов. Если бы Россия не разжигала гражданскую войну в Украине, в частности через свои СМИ, думаю, все закончилось бы Майданом и свержением Януковича», – разглагольствовал в угоду бандеровцам младший Самойлов.

 

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