Поддержавший террористов в Беслане Бессмертный: Нужно бить по РФ без разрешения Запада

Анатолий Лапин.  
28.05.2024 13:21
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Все западное оружие, которое поставляется на Украину, после пересечения границы становится украинским, потому ВСУ не должны ждать разрешения от партнеров на удары по признаваемым Западом территориям РФ. Об этом в эфире «Радио НВ» заявил бывший посол Украины в Белоруссии, экс-представитель Украины на переговорах по Донбассу Роман Бессмертный, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Все западное оружие, которое поставляется на Украину, после пересечения границы становится украинским, потому ВСУ...

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«Абсолютно четко и понятно – как только произошли эти правовые вещи, и Украина обрела право собственности на то или иное оружие, никто не может ограничить Украину в тех или иных способах применения этого оружия. Когда сейчас ведется эта дискуссия, то, по моему мнению, она, во-первых, должна быть не публичной, потому что речь идет о тактике применения… Когда речь идет о политических решениях, тут не о чем говорить. Доставлено на Украину, оно является украинским, украинская сторона должна распоряжаться им так, как считает нужным, какие бы разговоры не велись в прессе, радио, телевидении, социальных сетях и так далее», – заявил Бессмертный.

Напомним, что в свое время он оправдал теракт в Беслане 1 сентября 2004 года, в ходе которого погибли 314 человек из числа заложников, включая 186 детей. В этот же день Бессмертный, занимавший должность начальника избирательного штаба кандидата в президенты Виктора Ющенко, на пресс-конференции охарактеризовал теракт как «рецидивы того, что случилось в 1944 г. с крымскими татарами, с чеченцами, с ингушами».

«Поэтому, анализируя эту ситуацию, я могу сказать: народы государством не могут быть побеждены», – заявил Бессмертный.

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