«Поддержишь российский кредит – станешь насильником»

05.05.2020, Москва, Елена Острякова

Конституционный суд Молдовы может признать законным решение молдавского парламента о российском кредите в 200 млн евро, поскольку одного из судей шантажируют.

Об этом в эфире tv8 заявил скандальный молдавский политик и мэр города Бельцы Ренато Усатый, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вчера Додон, будучи относительно счастливым, сообщил некоторым своим коллегам, что уже три на три. Было 4 на 2. Как мне доложили, одному из судей (не буду его фамилию называть, это неправильно) нашли дело 10-летней давности об изнасиловании. Благодаря этому, вчера 4 на 2 превратилось в 3 на 3. Вчера его «прижали к стенке» старым делом.

Пусть это судья выбирает, что ему ближе: вечно быть шантажируемым Додоном и его людьми или обратиться к гражданам страны, которые придут на его защиту», – сказал Усатый.

Как заметил сторонник молдавского президента Игоря Додона депутат Богдан Цыдря, данное заявление является провокацией против судей.

«Вы поняли фишку? Юридических мотивов у судей отменить кредит нет. И тут Усатый говорит – Если судья Х не проголосует против кредита, значит он насильник!

А вот дальше –полный абзац и провал всей спецоперации! Усатый призвал народ поддержать насильника в КС только потому, чтобы треснуть российский кредит! Вот запретишь кредит – народ простит изнасилование, не запретишь –не обижайся!», – написал Цыдря в своем телеграм-канале.

Напомним, на прошлой неделе молдавский парламент проголосовал за ратификацию российского кредита. Но уже несколько часов спустя конституционный суд страны приостановил это решение, поскольку законность кредита оспорили члены парламента из группы Pro Moldova, связанной с бежавшим из Молдовы криминальным олигархом Владом Плахотнюком.