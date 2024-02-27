«Поддерживаешь Россию»: Австрийскую балерину выжили из театра за поездку в Крым

Австрийская балерина Приска Цайзель, ранее выступавшая в Мюнхенской опере, была подвергнута обструкции за поездку в Крым.

Теперь она уже полгода как работает в Михайловском театре Санкт-Петербурга, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил

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При этом балерина говорит, что не боялась поехать в Крым.

«Не знаю, можно ли так на русском сказать, но сейчас там double standard. Двойные стандарты – одним можно, а другим нельзя. В Германии до сих пор работает балерина, и она продолжает ездить в Россию и обратно — без проблем. Но это не моё дело – я отвечаю за себя», – сказала Цайзель в интервью «Московскому комсомольцу».

Она отметила, что в своем театре никому не сказала, что едет в Крым, поскольку была в отпуске.

«Но кто-то увидел афиши, где стояло мое имя, и сообщил руководству. Какой-то недобрый человек сделал это. Тогда в администрации мне сказали, что это не очень хорошая идея – поехать в Крым, но добавили: «Это твое решение, подумай». И перед самым отпуском ко мне приехал директор, сказал, что слышал о моем желании выступать в Крыму и предупредил: «Если вы все-таки уезжаете, нам надо вас уволить». Он так сказал. Но на самом деле они не могли меня уволить, просто рассчитывали, что я испугаюсь и откажусь от поездки», – говорит собеседница издания.

По ее словам, в немецком театре последние два года было неважно как ты танцуешь – важнее была политика.

«На театре висит украинский флаг. И к тому же я последний год очень мало танцевала, так что ничего не теряла. Оставалось только ждать ролей. Когда вернулась из Крыма, мне уже пришло письмо из дирекции. Там не было написано, что я уволена, но сказано, что, если еще раз такое повторится, у них будет причина отказать мне и право меня уволить. […] И в Мюнхене открывался сезон «Пахитой», там я как раз должна была танцевать. Но Лоран Илер (он раньше работал в Москве в «Стасике») сказал, что я не выйду открывать сезон. «Мы не знали, вернешься ли ты», — объяснил он мне. Я была готова к этому. Может быть, они рассчитывали, что я признаюсь, что сделала ошибку, раскаюсь – правильное это слово? Такая вот история», – вспоминает балерина.

Она добавила, что последний год в Мюнхене была не очень рада, хотя прожила там семь лет.

«В общем, продолжала ходить на репетиции, но знала, что на сцене не буду, потому что поддерживаю Россию. Так они мне сказали», – рассказывает Цайзель.

Она не видит возможности для себя вернуться сейчас в Германию.

«Может, попозже, когда всё успокоится. Я теперь здесь, и единственно жаль, что мы артисты не можем ехать куда хотим. Мы, артисты, я никому не сделала больно — ни немецким, ни украинским, ни российским людям. Я только хотела делать свою работу, и у меня возникла возможность танцевать со звездами русского и мирового балета. Таких шансов выпадает мало», – резюмировала балерина.