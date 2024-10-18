Поддерживать Украину будем только по американскому плану – министр обороны США о «плане Зеленского»

США продолжат оказывать военную поддержку Украине, но только в тех рамках, которые соответствуют стратегическим интересам Вашингтона.

Об этом в ходе брифинга заявил министр обороны США Ллойд Остин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Журналисты попросили министра рассказать о своём отношении к «плану победы» Владимира Зеленского.

«Это план президента Зеленского. И мы сделаем всё возможное, чтобы оказать поддержку в обеспечении безопасности – и помочь ему достичь целей. Мы хотим убедиться, что наши военные цели соответствуют стратегическим целям, диалог об этом продолжается », – сказал министр.

«Сегодня я встречался с министром Умеровым, мы обсудили ряд вопросов. Мы продолжим делать всё возможное, чтобы поддержать план победы. Мы поддерживаем президента Зеленского. Хоть я и не могу публично оценивать его план.

Мы оказываем серьёзную поддержку Украине в сфере безопасности уже более двух с половиной лет, и продолжим это делать», – добавил Остин.