Поддерживать Украину дешевле, чем потом иметь дело с РФ – экс-глава МИД Британии

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После поражения Украины придётся срочно укреплять границы НАТО с Россией, что будет гораздо дороже, чем накачка Киева финансами и оружием сейчас.

Об этом в эфире «Times Radio» заявил бывший министр иностранных дел Великобритании и экс-лидер Консервативной партии Уильям Хейг, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Кредит предоставляется Великобританией, странами ЕС и США, очевидно, что они оказали большую финансовую и военную помощь Украине, но именно это сейчас находится под вопросом после того, как ЕС и Конгресс США не смогли прийти к какому-либо решению на прошлой неделе. Без такой помощи Украина не смогла бы продолжать свою деятельность. На какое-то время она могла бы стать страной с очень храбрыми, жизнестойкими людьми, но без этой помощи у них не было бы дороги. Так что это очень важно», – сказала экс-минситр.

«Да, это очень дорого, но для таких стран, как наша, это ещё дороже, если Украина проиграет войну. Потому что тогда расходы на оборону, которые вам придётся иметь в будущем, стоимость укрепления границ НАТО против России будет намного больше, чем стоимость помощи Украине сейчас. Нам нужно сосредоточить внимание на этом, потому что это самая большая проблема. Она существует во всём мире, но, на мой взгляд, это самая большая проблема во внешней политике на сегодняшний день», – заявил Хейг.