Поддерживаю! – Шнур решил прокомментировать закон о запрете мата

12.02.2021, Москва, Владимир Гладков

Издавать запрещающие законы, которые заведомо не будут выполняться народом – это самодискредитация власти.

Об этом в эфире телеканал «Россия1» заявил бывший рок-музыкант, а ныне руководитель телекомпании RTVI Сергей Шнуров , передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я абсолютно поддерживаю этот закон (О запрете мата ред.), потому что любые запреты, особенно те которые нереально исполнить, играют на дискредитацию звериной серьезности власти, что, конечно, хорошо.

Можно сколь угодно надувать щёки, вспоминать родителей, которые не ругались матом, ворочать челюстями, но даже Telegram, как мы помним, отключить – ни у кого не получилось», – заявил Шнуров.

По его словам, матерная брань существует уже три тысячи лет, а может и более.

«И не Екатерина II со всей полнотой своей монархии, ни большевики, обладая механизмом тоталитарного подавления, не смогли изъять мат из употребления. Вряд ли это под силу нынешним законотворцам.

Неотъемлемая часть огромной русской языковой культуры плевать хотела на желание горстки ханжей. Что мы наблюдаем в интернете? «Идите на «пульт»!» – в рамках закона отвечают депутатам люди», – пояснил музыкант.