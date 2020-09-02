Поддерживающие ДНР антиглобалисты призвали не допустить победы Байдена

02.09.2020, Москва, Максим Карпенко

Победа на выборах президента США Джо Байдена, одного из организаторов переворота на Украине, будет иметь катастрофические последствия.

Об этом говорится в сюжете международной антиглобалистской организации «Сhange the World Together», которая известна поддержкой борьбы за независимость республик Донбасса.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Как отмечают антиглобалисты, клан Байдена, чей сын Хантер засветился в коррупционном скандале на Украине, является ярким представителем «глубинного государства». Его деятельность разрушает не только третьи страны, куда вмешались США, но грозит даже самим Соединенным Штатам.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», в сюжете, опубликованном в интернет-блоге CWT, авторы прямо называют американских политиков международными преступниками, спонсировавшими терроризм и пытавшимися путем интриг развязать ядерную войну, столкнув США и Российскую Федерацию. По мнению активистов CWT, эти люди должны быть лишены свободы и переданы правосудию.

«Большинство известных преступников все еще находятся на свободе. Особенно высшие эшелоны – Хилари Клинтон, семья Бушей и Обама», – говорится в сюжете.

«Преступники могут преуспеть в бизнесе или политике, и также могут стать лидерами страны. Представьте, чего может достигнуть преступник, если он стал президентом? Он мог бы использовать полный вес своей исполнительной власти для совершения гораздо более серьезных преступлений, для максимального обогащения себя и своих друзей. Президент-уголовник может создать альянс с другими президентами-уголовниками и затем сотрудничать с глобальными преступными элементами. В дело идет все – торговля наркотиками, торговля людьми – все, что делает большие деньги», – описывают ситуацию антиглобалисты.

Авторы ролика утверждают, что нынешняя система США была сформирована именно такими преступниками.

«Они заняли высшие посты в медиа-компаниях, которые контролируют наши новости и индустрию развлечений. Они проникли в верхушку банковской системы. И в Белый дом, Брюссель, в Ватикан, в британскую корону. Они стали лидерами агрокомпаний, контролирующих производство пищи и крупных фармацевтических компаний – тех, кому мы доверяем, когда болеем».