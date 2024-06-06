Поддерживающие Украину язычники планировали подорвать храм в Крыму

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Двое крымчан, последователей неоязыческого вероисповедания планировали совершить теракт в храме Иконы Божией Матери «Путеводительница» в Симферополе. Довести задуманное до конца им не дали сотрудники ФСБ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Во время обыска у мужчин 1990 и 1994 годов рождения нашли украинскую символику, экстремистскую литературу и фотографии в военной форме. Кроме того, в гараже были компоненты взрывчатки.

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«Мужчины приобрели аммиачную селитру и алюминиевый порошок, из которых незаконно изготовили смесевое бризантное взрывчатое вещество, а также незаконно приобрели электродетонатор ЭД-8Ж, относящийся к взрывным устройствам, для последующего использования в качестве средства инициирования при изготовлении самодельного взрывного устройства», – говорится в сообщении ФСБ.

Задержанные придерживались радикальных взглядов и, с их слов, «собирались истребить христианство». Южный окружной военный суд приговорил их к 14 и 12 годам заключения.