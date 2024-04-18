Поддерживающий Киев аналитик боится, что Украина быстро устанет без США

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Если США не возобновят объемную финансовую и военную помощь Украине, то для нее наступят тяжелые времена.

Об этом в эфире видеоблога украинской журналистки Людмилы Немыри заявил азербайджанский военный эксперт Агиль Рустамзаде, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В этом контексте отсутствия большой американской помощи может произойти то, о чем я говорил – без большого количества систем противовоздушной обороны есть вероятность, что вы устанете. Потому что управляемые авиационные бомбы, которыми они делают бреши в вашей обороне, буквально перепахивают. Это тоже никто не отменял. Я, пожалуй, соглашусь, что без очень большой явной помощи вам боеприпасами, системами ПВО конец весны-лето для Украины будет очень сложным», – заявил Рустамзаде.