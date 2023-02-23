Поддержка Китаем России станет катастрофой для нас – МИД Украины

Анатолий Лапин.  
23.02.2023 12:44
  (Мск) , Киев
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Дзен, Китай, Политика, Россия, Украина


Исключать более серьезного вовлечения Китая в конфликт на Украине нельзя.

Об этом «Украинской правде» заявил замминистра иностранных дел Украины Андрей Мельник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Исключать более серьезного вовлечения Китая в конфликт на Украине нельзя. Об этом «Украинской правде»...

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«К сожалению, мы сейчас ничего не можем исключать. И в этом состоит задание нашей дипломатии и союзников, найти такие аргументы и меры влияния на Пекин, чтобы этого не произошло. Потому что мы все понимаем – если, не дай бог, такие решения будут приняты, то они нам не будут обещать ничего хорошего – это будет для нас катастрофа, и для мира», – сказал замминистра.

«Возможно, потом для самого же Китая это решение обернется очень плачевно. Тут палка о двух концах. С одой стороны есть геополитические амбиции, которые никто не будет скрывать, потому что это государство хочет играть еще более активную роль на мировой арене, но с другой стороны есть фактор глобальной стабильности. Именно сейчас этот баланс очень тонкий», – заявил Мельник.

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