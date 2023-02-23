Поддержка Китаем России станет катастрофой для нас – МИД Украины

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Исключать более серьезного вовлечения Китая в конфликт на Украине нельзя.

Об этом «Украинской правде» заявил замминистра иностранных дел Украины Андрей Мельник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«К сожалению, мы сейчас ничего не можем исключать. И в этом состоит задание нашей дипломатии и союзников, найти такие аргументы и меры влияния на Пекин, чтобы этого не произошло. Потому что мы все понимаем – если, не дай бог, такие решения будут приняты, то они нам не будут обещать ничего хорошего – это будет для нас катастрофа, и для мира», – сказал замминистра.

«Возможно, потом для самого же Китая это решение обернется очень плачевно. Тут палка о двух концах. С одой стороны есть геополитические амбиции, которые никто не будет скрывать, потому что это государство хочет играть еще более активную роль на мировой арене, но с другой стороны есть фактор глобальной стабильности. Именно сейчас этот баланс очень тонкий», – заявил Мельник.