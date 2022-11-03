Поддержка режима Санду послом США привела к росту антиамериканизма в Молдове

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Режим Санду начал новый этап зачистки политически активной оппозиции. На этот раз в игру вступил сам посол США в Молдове Кент Логсдон. Главной мишенью для атак стала партия «Шор».

Воскресный день, в который оппозиция традиционно проводит массовые митинги протеста в центре Кишинёва, отметился наиболее жёсткими и агрессивными действиями полиции в отношении протестующих.

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Маршрут шествия колонны партии «Шор» к центральной площади был преграждён двойным полицейским кордоном. При попытках прорыва кордона были задержаны мэр Оргеева Павел Вережан, председатель Оргеевского района Дину Цуркану и почётный председатель партии «Шор», председатель Конгресса русских общин Молдовы Валерий Клименко, которого затем прямо из отделения полиции забрала «скорая» с сердечным приступом.

Согласно достоверным источникам, в акции были задействованы полицейские из Румынии.

Эти сцены жестокости вызвали гневную реакцию со стороны других оппозиционных политических сил. Партия социалистов в своём заявлении потребовала от МВД «предоставить информацию относительно тех полицейских чинов, кто отдавал приказы, спровоцировавшие необоснованное насилие по отношению к мирным протестующим».

Социалисты также призвали Генеральную прокуратуру РМ «дать правовую оценку руководству министерства внутренних дел РМ и действиям полицейских, применявших подобные меры по отношению к участникам протеста».

На следующий день упомянутый посол Логсдон выступил с очередным брифингом, в ходе которого проинформировал, что министерство финансов США включило 9 человек и 22 организации из Республики Молдова и Российской Федерации в список санкций США, в том числе Илан Шор и Влад Плахотнюк, обвиняемые в захвате и подкупе политических и экономических учреждений страны.

Вместе с Шором в санкционный список попала его супруга, российская певица Сара Шор, известная под псевдонимом Жасмин.

«В первую очередь, я горжусь своим мужем, во вторую санкциями» – заявила она.

Кроме того, Илана Шора обвиняют в «поддержке усилий России по подрыву демократии в Республике Молдова». В этот список также попал российский бизнесмен Игорь Чайка, а также политтехнологи Леонид Гонин, Ольга Грак и Юрий Гудилин, фигурирующие в качестве советников экс-президента Игоря Додона.

Американский посол отметил, что США не вмешиваются во внутреннюю политику Республики Молдова, но при этом выразил надежду на то, что власти в Кишиневе «учтут решение Департамента финансов США и будут действовать в соответствии с положениями национального законодательства».

Беспрецедентная наглость американского посла вынудила Илана Шора призвать к объявлению Кента Логсдона персоной нон грата в Молдове. Прежде подобных заявлений в отношении американских дипломатов не позволял себе ни один молдавский политик, включая президентов Владимира Воронина и Игоря Додона.

«Эти заявления унизили Республику Молдова и ее граждан. Вчера посол США, не стесняясь, давал четкие указания Майе Санду и представителям власти PAS, что и как делать. Уважаемый господин посол, в нашем понимании вы вчера перешли все нормы и рамки дипломатических взаимоотношений. Нельзя позволять себе вести себя так в чужой стране. Вы не дома, и вы это забыли. В связи со вчерашними заявлениями мы требуем объявления посла США персоной нон грата в Молдове. И даже если этого не сделает эта желтая хунта, то это сделаем мы – сразу после прихода к власти», – сказал Илан Шор.

Происходящее в Молдове события ещё более радикализировали молдавское общество. Это происходит на фоне энергетического кризиса: представители Молдовы и Приднестровья не договорились о поставках газа и электроэнергии. Правительство решило покупать электричество в Румынии по цене несколько раз дороже, чем покупало у Приднестровья.

Национальное агентство по регулированию в сфере энергетики объявило новый тариф за электричество – 4,77 лея (15 рублей) за киловатт вместо нынешних 3,15 лея. Это уже четвёртое (!) подорожание энергии с начала года. При этом президент Майя Санду, выступая в эфире одного из румынских каналов, заявила:

«Это цена, которую мы можем платить. Даже если она немного выше, чем платили наши потребители несколько месяцев назад. Но это цена, которую мы хотим платить и дальше».

Ещё грубее высказался член её команды Думитру Алайба, известный своей зоологической ненавистью к России:

«Помёрзнем зиму, если будет нужно. Посидим подольше в темноте, если потребуется. Заплатим цену свободы. И пусть Кремль лопнет от зависти».

На момент подготовки этого материала проходил митинг партии «Шор» у здания НАРЭ. Протесты будут нарастать. Весь негатив от режима Санду неизбежно перекинется и на США, оказывающие ей поддержку и покровительство.