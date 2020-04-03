Поддержка санкций против Белоруссии – очередная глупость украинской дипломатии

03.04.2020, Киев, Игорь Петров

Нельзя рационально объяснить, почему Украина присоединилась к санкциям ЕС против Белоруссии.

Об этом в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил экс-депутат Верховной рады Василий Волга.

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«Присоединение Украины к санкциям ЕС против Белоруссии – очередная дипломатическая глупость. Адекватных объяснений, почему это было сделано нет. Поскольку Украина присоединилась к санкциям еще в феврале, то Лукашенко об этом наверняка уже доложили, и то, что он до сих пор никак не прореагировал, говорит о том, что его это мало волнует.

Очевидно, что никаких последствий все это иметь не может, ни для Белоруссии, ни для Украины. У наших стран товарооборот незначительный. Ни на нашу, ни на белорусскую экономику присоединение Украины к санкциям не окажет никакого влияния», – сказал Василий Волга.

О том, что Украина присоединилась к санкциям против Белоруссии, которые ввёл Европейский союз ещё в 2004 году, стало известно после публикации на официальном сайте ЕС.

«Совет ЕС продлил ограничительные меры против Белоруссии на один год, до 28 февраля 2021 года. Страны-кандидаты Республика Северная Македония, Черногория и Албания, страна процесса стабилизации и ассоциации Босния и Герцеговина, страны EFTA (Европейской зоны свободной торговли) Лихтенштейн и Норвегия, а также Украина присоединились к этому решению», — сказано в документе.

Санкции предусматривают запрет на поставки оружия в Белоруссию, заморозку активов в европейских банках, а также запрет на въезд в ЕС лиц, якобы причастных к исчезновению оппозиционных политиков и журналистов.