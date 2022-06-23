Поддержка СВО гарантирует голоса на выборах. Этим могут воспользоваться – политолог

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Новости Украины

Основная масса граждан РФ как минимум с недоверием относится к политическим партиям, которые придерживаются неопределенной позиции в отношении военной спецоперации России на Украине.

Об этом говорили участники круглого стола в Москве, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Директор Института системных политических исследований и гуманитарных проектов Анатолий Гагарин, говоря о ситуации в Свердловской области, убежден, что на выборах 11 сентября 2022 г. тема поддержки СВО будет использована в политических целях.

«С одной стороны, мы видим консолидацию сил. Те партийные силы, которые выступили с критикой СВО, уже ушли с политической арены или же, думаю, если попытаются как-то о себе заявить, поддержки точно никакой не получат. Но, в то же время, политический спектр достаточно своеобразен в Свердловской области, и знаю, что представители разных партий сейчас ведут соответствующую подготовку. Они будут, безусловно, апеллировать к социальным запросам населения. Не думаю, что это будет иметь сильно отличающуюся политическую спектральную вариацию, но на социальной теме, теме, в том числе, отношений к СВО – политические игроки будут как-то «играть» и использовать это в своих политических программах и действиях», – заявил Гагарин.

Исполнительный директор АНО «Институт региональных проблем» Наталья Линдигрин подтвердила, что отношение к СВО имеет решающее значение в электоральном плане.

«Не только на Урале и в Центральном федеральном округе можно сделать такой вывод, что те политические силы, которые еще не обозначили свою поддержку спецоперации на Украине, не заявили об этом медийно, либо не провели какие-то акции, скорее всего, не будут поддержаны жителями. Поскольку, если брать даже экспертное сообщество и местных блогеров – медийное сообщество – как более критическую к власти среду, они буквально сейчас клеймят в Рязани тех, кто так или иначе еще не высказал свое отношение (к СВО – ред.)», – подтвердила Линдигрин.

Подводя итог, политолог Александр Рудаков отметил сплочённость в этом вопросе по всей стране.

«Мы видим, что, действительно, отношение к поддержке СВО равномерно позитивно распределяется и по крупным городам, и по российским регионам, и по национальным республикам. Не секрет, что в медийной среде, телевизионной среде разные люди по-разному представляют отношение к этому процессу на Урале, и мы видим, что Урал – действительно опорный край державы. Не только в промышленном, но и в политическом, социально-психологическом плане. Мы констатируем, что народы, регионы нашей страны, проявляют единство в поддержке СВО», – прокомментировал эксперт.