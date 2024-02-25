Поддержку Украины сольём на Евросоюз – Курт Волкер

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Военная часть помощи США Украине уникальна, а вот её экономическую и гуманитарную составляющую вполне можно переложить на плечи ЕС.

Об этом в интервью «Европейской правде» заявил бывший спецпредставитель США по делам Украины Курт Волкер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В воздухе много идей, и ещё неясно, чем всё закончится. Значительное большинство, возможно 80%, обеих партий твёрдо поддерживают Украину и хотят предоставить эту помощь. Причина задержки не имеет ничего общего с Украиной. Дело в южной границе, где на сегодняшний день от 5 до 10 тысяч человек ежедневно нелегально въезжают в США. Людям уже это надоело, поэтому политические партии хотят что-то с этим сделать, но не могут прийти к принципиальному согласию, что именно делать. Этот законопроект завис в Конгрессе, и это заблокировало все остальные законы», – объяснял дипломат.

Он предположил возможный выход из ситуации.

«Думаю, что в ближайшие недели его разблокируют, и тогда помощь снова поступит на Украину. Помощь США состоит из двух частей – 45 миллиардов долларов на военные нужды, 16 миллиардов – на гуманитарные и экономические. И одно из предложений, как провести её через парламент, предлагает исключить оттуда именно гуманитарную часть. Идея заключается в том, что американская военная помощь уникально, жизненно важна для Украины, а финансовую помощь могут предоставить и другие, например, Евросоюз, который уже поддержал 50 миллиардов евро для Украины несколько недель назад», – сказал Волкер.