Поддубный неубедительно разъяснил, почему гибнут граждане России, а террорист Буданов – невредим

Максим Столяров.  
04.12.2025 09:54
  (Мск) , Москва
Просмотров: 1108
 
Дзен, Россия, Спецоперация, Сюжет дня, Украина


Не так давно награжденный орденом после ранения в зоне боевых действий военный репортёр, замгендиректора ВГТРК Евгений Поддубный попытался ответить на вопрос, почему украинские организаторы терактов против граждан России чувствуют себя в безопасности, вольготно раздавая интервью и участвуя в публичных мероприятиях.

«Мы не используем такие методы. Мне кажется, очевидно, что это политическое решение», – сказал Поддубный в эфире радио «КП».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Не так давно награжденный орденом после ранения в зоне боевых действий военный репортёр, замгендиректора...

Военкор при этом уточнил, что опыт ликвидации врагов у России имеется.

«Например, предательство лётчика нашего, который своих товарищей убил… Мы видим, что директивно такие вопросы могут довольно быстро решаться.

Что касается политических убийств – в этом смысле мы, о-го-го какой опыт имеем еще со времен Русской революции. Но вопрос их полезности довольно спорный.

Завтра будет ликвидирован Буданов, но на его месте появится новый Буданов, да, структура от этого не рухнет. Хотя, конечно, роль человека в истории, она имеет место. Но мне, например, сложно просчитать последствия тех или иных таких решений», – рассуждал Поддубный.

При этом он согласился, что «эмоционально, конечно, хочется мести».

«Но если мыслить с точки зрения вообще противостояния государству, не уверен, что это самые эффективные шаги. Хотя, конечно, некоторые деятели киевского режима достойны того, чтобы до конца жизни бояться и в итоге не уйти от ответственности.

Особенно [показательны] примеры в плане ликвидации террористов, которые занимались активностью на Северном Кавказе. Нет срока давности… Это ощущение неизбежности гораздо важнее, мне кажется, чем некий быстрый результат», – довольно неубедительно оправдывал бездействие Поддубный.

Российский военный эксперт Владимир Орлов ранее указывал, что победа в СВО может быть обеспечена за счет уничтожения нескольких тысяч представителей режима в Киеве, что вызовет паралич в ВСУ и государственной машине Украины:

«Борьбой и ударами по сортирам и трансформаторными будкам вы решительно ничего не решите. От слова совсем. Значение имеет только одно – это уничтожение политической и экономической элиты, а также той обслуги, на которой держится киевский бандеровский режим. включая ту скамейку запасных, откуда США и Великобритания могут брать кандидатов для затыкания управленческих дыр. Только в этом может состоять повышение ставок, только в этом лежит основа победы», – указывал Орлов.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Декабрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить