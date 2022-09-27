«Поделить между соседями или уничтожить»: озвучены сценарии конца Украины

Россия должна полностью уничтожить государственность Украины, в противном случае ее ждет постоянная угроза со стороны Киева.

Об этом в эфире интернет-канала «Вольная улица» заявил политолог Ростислав Ищенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Ищенко, неважно при этом, будет ли уничтожена Украина ковровыми бомбардировками или разделена между соседними государствами.

«Если останется Украина, даже если она подпишет какие-то бумаги о вхождении в состав России Херсона, Запорожья, Крыма, Донбасса, то через некоторое время они скажут, что их заставили под дулом автоматов, что это было вынужденно, поскольку на них напали, их убивали и это было вынужденное решение», – сказал эксперт.

И как только у них будет возможность, они начнут войну, будут говорить: «Мы теперь возвращаем свои исконные земли, которые у нас незаконно отобрали». Это же очевидно, они этого даже не скрывают, они таким образом будут действовать в перспективе дальнейшей. Поэтому есть только один способ – уничтожить украинское государство. Как это сделать? Это можно сделать по-разному.

Можно закатать в песок и щебень ковровыми бомбардировками, уничтожить армию, уничтожить все, что сопротивляется и потом уже тех, кто выжил, кормить на улицах из полевых кухонь или на том, что от улиц останется.

А можно разделить с поляками, венграми и румынами, если те сподобятся – как угодно. Для меня метод – не проблема, какой выберут, такой и будет. Главное, чтобы ее таки уничтожили. Потому что до тех пор, пока украинское государство существует, оно будет представлять для нас опасность и угрозу», – заявил Ищенко.