Подельница Навального получила новый приговор

03.08.2021, Москва, Елена Острякова

Рекомендующая себя юристом навальнистка Любовь Соболь вновь устроила скандал в зале суда.

На вынесении приговора по своему делу в Преображенском суде Москвы она достала телефон и принялась снимать судью. Когда Соболь не отреагировала на замечание, ее вывели из зала.

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При этом «юристка» продолжала снимать. Уже в коридоре она принялась оскорблять сотрудников охраны.

Суд приговорил Соболь к 1,5 годам ограничения свободы за призывы к нарушению санитарных правил в условиях пандемии коронавируса на акции 23 января в столице в поддержку блогера-уголовника Алексея Навального. Она признана виновной. Обвинение просило суд назначить Соболь два года ограничения свободы.

Теперь Соболь не может покидать жилище с 22 до 6 часов утра, посещать массовые мероприятия, выезжать из Москвы и Московской области, обязана отмечаться у следователя трижды в месяц.

Ей уже назначено наказание в виде исправительных работ на один год с удержанием из заработной платы 10% в доход государства ежемесячно по другому делу – о нарушении неприкосновенности жилища (тогда Соболь с камерой ворвалась в квартиру якобы одного из отравителей Навального). На процессе, который состоялся в апреле, она также постоянно снимала и хамила судье. Ее дважды удаляли из зала.

«Любу принудили к «внутренней эмиграции»: писать в интернет можно, выступать в СМИ можно, но и, пожалуй, все. Никаких выборов и никаких митингов, то есть никакой борьбы за власть. Кого не выдавят – того «ограничат», – сокрушается либерал Дмитрий Гудков, сбежавший несколько недель назад в Киев, где раздает интервью о незаконности воссоединения Крыма с РФ.