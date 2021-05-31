Подельница Протасевича с российским паспортом сначала получит приговор в Белоруссии

31.05.2021, Москва, Елена Острякова

Имеющая российское гражданство София Сапега, которая призналась, что была редактором экстремистского телеграм-канала «Черная книга Беларуси», будет передана России только после суда, который состоится в Белоруссии.

Об этом в интервью «Коммерсанту» заявил министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Решение должен принять суд. Скорее всего, суд состоится в Беларуси, с учетом того что вся информация о подрывной деятельности тех или иных лиц стекалась в наши структуры. Как будет развиваться ситуация дальше, я не могу предсказать, потому что существуют разные варианты. Решением главы государства могут быть приняты решения и о помиловании, и о передаче для отбывания дальнейшего наказания в Россию. Надо подождать», – сказал Макей.

Он не исключает, что суд состоится достаточно быстро.

Сапега была задержана неделю назад вместе с создателем другого экстремистского канала «Нехта» Романов Протасевичем, когда самолет, на котором они летели, совершил экстренную посадку в Минске из-за угрозы минирования.

Через день она призналась, что была редактором «Черной книги Беларуси». Государственные СМИ опубликовали переписку из ее телефона, где она обсуждает выплату гонораров тем, кто сливал информацию на правоохранителей, и призывает публиковать личные данные также членов семей милиционеров для устрашения.

Канал Сапеги, имевший в прошлом году 100 тыс подписчиков, публиковал личные данные не только бойцов ОМОН, но и судей, работников госорганов а также преподавателей белорусских вузов, которые по мнению редакции «агитировали за русский мир». Всех их майданщики подвергали травле в соцсетях.

Канал наполнялся в очень быстром темпе без проверки контента. В итоге в сеть попадали личные данные людей, не имеющих никакого отношения к силовым структурам. Они тут же подвергались травле сетевых майданщиков. После этого публиковались опровержения, но их уже не читали.

После того, как Сапега была задержана вместе с Протасевичем, в СМИ писали, что она его девушка, россиянка и не занимается политикой. София действительно родилась во Владивостоке, но еще в детстве переехала с матерью в Белоруссию. Она учится в Вильнюсе в так называемом Европейском университете, куда обычно поступают молодые белорусы, недовольные режимом.

Наличие у Сапеги российского гражданство стало поводом встать на ее защиту не только для либеральной общественности, но и для руководителя RT Маргариты Симоньян, а также прокремлевской политической активистки Марии Бутиной.

Судьбу Сапеги обсуждали президенты России и Белоруссии на своей последней встрече в Сочи.