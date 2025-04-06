Подельнице Ганула, торгующей вещами погибших российских военных, расстреляли машину

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Все-таки не зря кто-то оставляет в Одессе граффити для нацистских свиней «Ганул — это только начало».

В полицию обратилась подельница застреленного нациста по разбою и баррикадам Яна Титаренко — она требует изловить вандалов, изуродовавших ее машину.

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«Миллион дырок — то ли от воздушки, то ли кто-то намеренно ковырял чем-то круглым и острым. Вырваны все крепления, повреждена защитная часть — это защита, фара. В общем, кузов машины полностью изуродован», — пояснила журналистам нацистка и принялась лепить горбатого.

Порчу авто — не ржать! — она связывает со своей… зоозащитной деятельностью (помнится, Ганул тоже называл себя зоозащитником — легенда у них такая). Зоозащита, собственно, заключается в том, что сейчас в суде слушается дело о краже гражданкой Титаренко собаки у жительницы Херсона «под видом эвакуации».

Вот только одесситам нацистка-активистка известна другим — членством в запрещенном в РФ «Правом секторе», а позже в гануловском бандформировании «Уличный фронт».

Так же, как и застреленный «побратым», она «волонтерит» для фронта. А еще устраивает аукционы по продаже… личных вещей погибших российских солдат — чаще всего, часов и смартфонов. И входит в состав жюри на лучшую идею по переплавке снесенного памятника Екатерине II.

Если брать прошлую деятельность Титаренко, то это скачки от майдана к майдану, силовой захват административных зданий, горящие покрышки, кастрюли, участие в поджоге Дома профсоюзов 2 мая…

Засим даже упоротые оккупационные СМИ предположили, что «расстрел машины» с кражей собак связан меньше всего — ну это как Чикатило мстить, за то, что он в штору высморкался.

Дело в том, что еще с 2014-го года Яна Титаренко со своими подельниками — Ганулом, Юрием Дегасом и Игорем Бею (все они участвовали в похищениях и издевательствах над русскими людьми) занимались тем, что отжимали у города пляжи — под свои, якобы инклюзивные, для безногих вэсэушных карателей.

Нетрудно догадаться, что о законности происходящего речь не шла. В Одессе и без нацистских бандитов есть пляжи для инвалидов. Но отношения вся эта гоп-компания испортила и с местным бизнесом, и с городской властью — оттуда, дескать, весточка.

А так-то… завалить нацистку мечтает любой, как Ганула.

Кстати, это она — в том числе — кричала на факельном шествии его памяти «Вали кацапа — спасай Адэсу!».

Вот что она заявила после шабаша:

«Я думала, что мне кажется, но теперь я уверена — мы гидра! Убивая одного, появляются сотни! Те, кто не хотел, не мог, был не готов — после убийства лидера восстают! Демьян Ганул разбудил молодежь Одессы, его дело продолжит жить! Демьян был одним из тех, кто 2 мая отстоял Одессу от захвата пророссийских сил. Мы все тогда двинулись к Дому профсоюзов…».

В общем, Геракл знает, кому рубить головы — сами палятся. Гидра так гидра.