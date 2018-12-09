Подельник Березовского придумал, как по-новому нагадить России

09.12.2018, Вильнюс, Владимир Гладков

Российское телевидение получает полмиллиарда долларов в год в качестве дохода от трансляции рекламы западных производителей – Москву следует лишить этих доходов.

Об этом в Вильнюсе в ходе либерального «Форума Свободной России» рассказал руководитель «Фонда гражданских свобод» Александр Гольдфарб, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Львиная дола бюджета «Первого канала», «НТВ» и всех прочих идет за счет размещения западной рекламы всяких брендов: «Фольксваген», «Пепси-кола», «Проктор энд гэмбл». В совокупности в год десять самых крупных европейских и американских рекламодателей вливают в российский телевизионный сектор 500 миллионов долларов.

Это, на наш взгляд, очень неправильно. Мы хотим в ближайшее время запустить еще одну петицию и попытаться достучаться до руководства этих корпораций, чтобы они перестали это делать и забрали рекламу», – заявил он.

Отметим, что возглавляемая Александром Гольдфарбом некоммерческая организация «Международный фонд гражданских свобод» был учрежден в 2000 году ныне покойным беглым российским олигархом Борисом Березовским. Штаб-квартира фонда находится в Нью-Йорке.