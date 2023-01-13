Подельник Ходорковского обещает принудить Нетаньяху к активной поддержке Украины

Поскольку премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху является близким другом президента России Владимира Путина, Иерусалим не станет поддерживать Украину.

Об этом в эфире своего интернет-канала заявил киевский телешарлатан Дмитрий Гордон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В Израиле премьер-министр Биньямин Нетаньяху. Я очень много смотрел кадров его трогательной дружбы с Путиным. Он с женой, они принимают Путина, он ездит на Парад Победы в Москву, и они гуляют по Красной площади. То есть, дружба просто не разлей моча.

Израиль по-прежнему, как мне ни горько это осознавать, не помогает Украине. Он даже с какого-то мгновения перестал выражать соболезнования в связи с гибелью украинцев.

Израиль занял такую позицию, то ли это страх перед Россией, я это понимаю, Израилем движут национальные интересы – это тоже могу понять. Но когда уже весь цивилизованный мир чётко определился, Израиль молчит», – возмутился мошенник.