Подельник Ходорковского обещает принудить Нетаньяху к активной поддержке Украины

Вадим Москаленко.  
13.01.2023 18:15
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Израиль, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


Поскольку премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху является близким другом президента России Владимира Путина, Иерусалим не станет поддерживать Украину.

Об этом в эфире своего интернет-канала заявил киевский телешарлатан Дмитрий Гордон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Поскольку премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху является близким другом президента России Владимира Путина, Иерусалим не...

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«В Израиле премьер-министр Биньямин Нетаньяху. Я очень много смотрел кадров его трогательной дружбы с Путиным. Он с женой, они принимают Путина, он ездит на Парад Победы в Москву, и они гуляют по Красной площади. То есть, дружба просто не разлей моча.

Израиль по-прежнему, как мне ни горько это осознавать, не помогает Украине. Он даже с какого-то мгновения перестал выражать соболезнования в связи с гибелью украинцев.

Израиль занял такую позицию, то ли это страх перед Россией, я это понимаю, Израилем движут национальные интересы – это тоже могу понять. Но когда уже весь цивилизованный мир чётко определился, Израиль молчит», – возмутился мошенник.

В свою очередь, приговоренный в России к пожизненному сроку бывший сенатор и коммерсант Леонид Невзлин уверен, что Нетаньяху не сможет просто отмахнуться от активной поддержки Украины.

«В нашей стране не только премьер решает. У нас значение имеют и другие люди, и в должностях, и общественность, и так далее. Поэтому давление на помощь Украине будет очень сильным, и со многих сторон, это я вам обещаю. Отмахнуться просто так он не сможет», – сказал Невзлин.

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