Подельник Майи Санду – Западу: «Выборы в сентябре самые важные в мире, помогите!»

Константин Серпилин.  
14.05.2025 17:58
  (Мск) , Варшава
Просмотров: 266
 
Выборы, Дзен, ЕС, Молдова, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Русофобия


Без евроатлантической поддержки президентские выборы и референдум в Молдове закончились бы с совсем другим результатом.

Об этом на Варшавском форуме по безопасности заявил вице-премьер и глава МИД Молдавии Михал Попшой, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Без евроатлантической поддержки президентские выборы и референдум в Молдове закончились бы с совсем другим...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Несмотря на самую яростную атаку на молдавскую демократию, молдавский суверенитет, несмотря на невероятные суммы денег, которые Кремль вкладывал в нашу политическую систему, чтобы захватить нашу демократию и повлиять на наши политические дискуссии и выборы в Молдове, в конце концов, они потерпели неудачу. Это стойкость молдавского общества, но также свидетельство невероятной поддержки, которую Молдова получала на протяжении многих лет от наших партнёров в ЕС и за Атлантикой», – сочинял румын.

«Мы очень надеемся на дальнейшее укрепление молдавских институтов, чтобы на сентябрьских выборах в парламент, которые станут самыми важными в этом году в мире, мы смогли сохранить эту поддержку. И мы надеемся, что сможем продолжать в том же духе, потому что предстоящие парламентские выборы будут очень сложными.

Но мы рассчитываем на мудрость молдавского народа и невероятную поддержку и партнёрство с нашими друзьями в Европе и на всём евроатлантическом пространстве», – вещал Попшой.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Май 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить