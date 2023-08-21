Подельник Навального знает, как заставить страдать россиян, а не европейцев
Подельник блогера-уголовника Алексея Навального бежавший на Запад иноагент Леонид Волков считает, что ЕС должен ввести персональные санкции против тысяч россиян.
Об этом он заявил в интервью «Дойче велли», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Мы много раз говорили: должна быть радикально пересмотрена санкционная политика. Она медленная, слабая, неэффективная. Мы должны гораздо больше людей засовывать под персональные санкции», – сказал Волков.
В то же время он выступил против санкций в отношении отдельных отраслей российской экономики, потому что «они заставляют страдать европейцев».
«Что касается секторальных санкций, нужна серьезная ревизия. Потому что значительная часть этих инструментов просто не работает. А значительная часть просто вредит, когда Путин с легкостью эти санкции просто обходит, а немцы переплачивают за что-то и реально страдают. В итоге поддержка Украины и немецких политиков, которые выступают за жесткое сопротивление Путину, снижается из-за негативных последствий», – сказал Волков.
Либерал предлагает властям ЕС воспользоваться составленным им списком из 7,5 тыс россиян при введении новых санкций. Он утверждает, что это «изменит настроения в чиновничестве».
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