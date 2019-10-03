Подельник Порошенко осознал, что давить на Россию нельзя

03.10.2019

Украина должна предоставить особый статус Донбассу, провести там выборы и пойти на прямые переговоры с Российской Федерацией.

Об этом в эфире телеканала ZIK заявил беглый депутат ВР Александр Онищенко, ранее помогавший скупать голоса в парламенте для президента Петра Порошенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам политика, санкциями и давлением Россию не сломить.

«Подписание этого процесса действительно даст определенный толчок к налаживанию отношений между Украиной и Россией и прекращению войны на Донбассе. Выборы по-любому надо проводить, статус надо все равно давать, потому что мы испытали это с 2014 года, когда это все началось, эти все лозунги, санкции, они ни к чему хорошему не привели. Нельзя давить на Россию ни санкциями, ничем – надо просто садиться за стол переговоров и договариваться. Зеленский это должен делать сам, без всяких посредников, непосредственно звонить руководителю страны и договариваться с ним о всех взаимодействиях, как это он сделал с военнопленными», – заявил Онищенко.