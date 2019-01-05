Подельник Порошенко вывалил грязное бельё президентского штаба

05.01.2019, Киев, Михаил Рябов

Считающийся близким к посольству США бывший киевский журналист, а ныне депутат Верховной Рады Сергей Лещенко, один из подстрекателей Евромайдана, избранный в парламент по спискам Блока Петра Порошенко, но теперь, после падения рейтинга власти, предпочитающий критиковать бывшего шефа, обнародовал компромат о грязной игре предвыборного штаба президента.

Лещенко привел в пример историю раскрутки штабом Порошенко заказного результата «социологического исследования», проведенного работающего на западные гранты (а теперь, очевидно, и предвыборные взятки) фонда «Демократические инициативы».

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«На этом маленьком примере как в зеркале видно много разных подпольных политических раскладов. Итак, под конец года выходит социологический опрос, где президент Порошенко вдруг оказывается на втором месте. Хотя три других исследования, проведённых разными социологическими службами, давали ему места от третьего до пятого, то есть во второй тур он не попадал.

После выхода исследования его результаты разместили на сайте телеканала «Прямой», который отнекивается на обвинения в том, что он принадлежит окружению Порошенко. Почему отнекивается? Потому что несколько лет назад этот канал назывался «Тонис» и принадлежал сыну Януковича Саше-стоматологу, и потом вдруг резко вместо национализации был переименован в «Прямой» и стал «топить» за Порошенко. То есть канал тупо переписали в результате теневой договорённости «злочинной влади» и команды Порошенко.

Ну и третье. Посмотрите, у этого сообщения о росте поддержки Порошенко 40 тысяч (!) лайков и 9 тысяч (!) комментариев. При том, что другие сообщения в этой фейсбук-группе имеют по 50-100 лайков. Какие еще нужны доказательства того, что действующий президент имеет свою «ботоферму» для создания иллюзии поддержки.

Совсем плохи дела у штаба Петра Алексеевича, если в ход идут такие примитивные манипуляции», – пишет Лещенко в своем блоге.