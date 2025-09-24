Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Гагаузская автономия и «жители левого берега Днестра с молдавским гражданством» могут очень негативно для режима Майи Санду повлиять на итоги парламентских выборов в Молдове, которые состоятся в это воскресение.

Об этом на канале «Мы – Украина» заявил депутат парламента РМ от правящей партии, ветеран молдавской русофобии Оазу Нантой, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«У нас есть эта проблема с не интегрированными этническими меньшинствами. Например, Гагаузская автономия – она, к сожалению, практически под контролем РФ… Создали атмосферу нетерпимости по отношению к нынешней власти, последовательно создают образ врага из нынешней власти. Поэтому там очень сложно работать…», – пожаловался престарелый русофоб.

Интересно, что любое невыгодное для власти голосование он тут же объявляет «тоталитарным».