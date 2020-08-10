Подельник Тихановской обвинил Украину в двуличии: «И нашим, и вашим!»

24.02.2021, Киев, Михаил Рябов

Новости Украины

Украина, в отличие от ЕС и США, лишь на словах осуждает Александра Лукашенко, продолжая экономические отношения с Белоруссией.

Об этом в интервью украинской газете «День» заявил Франек Вечерка, советник бежавшей на Запад Светланы Тихановской.

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«Украина единственная, кто не определился, она действует по принципу: и вашим, и нашим, хочет сотрудничать с Лукашенко и поддерживать на словах демократическое движение… Мы слышим от министра иностранных дел Дмитрия Кулебы слова поддержки. Это хорошо, но в то же время мы видим, что Киев сотрудничает с властью Лукашенко», – посетовал он, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Вечерка также дал понять, что Владимир Зеленский игнорирует предложение о встрече с Тихановской.

«Мы с августа ждем встречи Тихановской с президентом Украины. Мы также ожидаем телефонного звонка от Зеленского. Это важно для белорусов, для нашей демократической революции. И Тихановская в любой момент готова приехать в Киев. Для нас отношения с Украиной являются стратегическим приоритетом», – сказал он.

Вечерка видит оправдание в двуличии Киева опасениями в том, что обидевшийся Лукашенко мог бы предоставить свою территорию для российской армии, с которой, по уверению Владимира Зеленского, воюет Украина.

«Украина воюет и очень важно поддерживать безопасность с севера. Но как насчет ценностей, которые исповедует Украина? И мы рассчитываем, если Украина займет более четкую позицию в отношении режима Лукашенко, то у нас будет больше шансов на победу. С одной стороны, хорошо, что Украина принимает беженцев из Белоруссии, но, с другой стороны, мы ожидаем более активного дипломатического давления, а также политико-экономических мер.

Если бы Украина обусловила сотрудничество с белорусским государством, то это было бы очень сильным триггером. Более того, очень сильным месседжем и для белорусов, и для власти Лука-шенко. Белоруссия зависит от Украины, которая является одним из важнейших экономических партнеров», – сказал Вечерка.

«Для нас действительно важна поддержка ЕС и США, но от позиции Украины может сейчас зависеть даже больше, чем от Евросоюза», – утверждает он.