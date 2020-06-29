29.06.2020, Киев, Игорь Петров
 
Права человека, Украина
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Подельник Тимошенко готовит легализацию слежки за гражданами Украины


Законопроект № 3010-1 от 18.02.2020 «О частной детективной (розыскной) деятельности», внесенный в повестку дня Верховной Рады Украины, позволит следить за гражданами с помощью частных детективов.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил политолог Валентин Гайдай, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Есть интересный законопроект, его лоббирует депутат Андрей Кожемякин (экс-замглавы СБУ, фракция «Батькивщина», – ред.), он касается деятельности частных детективов.

В принципе, такая практика есть и в западных странах, есть частные детективы, вспомним Шерлока Холмса.

Ну, это такая шутка. Если более серьёзно, в наших условиях, возможно, речь идет о законной слежке, по сути говоря. Если этот законопроект примут, на первый взгляд, ничего плохого там нет. Но мы же понимаем, как у нас распространены слежки.


Просто тут речь идет, что теперь слежка может быть вполне законной. Вполне законно могут за кем-то следить, установить слежку, вести человека», – сказал Валентин Гайдай.

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