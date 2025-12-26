Украинские политики и СМИ должны врать, преувеличивая ущерб от российских ударов, чтобы выклянчить больше денег у Запада.

Об этом в эфире канала «Апостроф» заявил экс-министр ЖКХ в правительстве Юлии Тимошенко, депутат Верховной рады Алексей Кучеренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Кучеренко выразил оптимизм – «почти треть зимы как-то мы прожили» – «и я думаю, примерно в таком же ритме», хотя «враг не собирается прекращать атаки, это понятно».

«Информацию о восстановлении я не скажу, это секретно. Да и всегда нужно немножко ухудшать ситуацию, чтобы можно было денег попросить, и чтобы враг не бил.

Потому что я вижу мгновенную реакцию врага на информацию о любом улучшении. Поэтому я прекратил об этом говорить, потому что, как только в каком-то регионе что-то стабилизируется, – сразу идёт новый удар, это закон. Поэтому информация секретна», – добавил подельник Тимошенко.