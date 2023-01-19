Подельник Зеленского в Давосе «придумал», как конфисковать все российские ЗВР

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Чтобы украсть российские деньги, страны Запада должны принять решение о юридической возможности отмены государственного суверенитета и конфискации золотовалютных резервов.

Об этом в ходе «Всемирного экономического форума» в Давосе заявил заместитель главы Офиса Зеленского Ростислав Шурма, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда стоит вопрос государственных активов, то речь идёт о государственном иммунитете. Не всегда можно конфисковать эти активы, хоть они являются заблокированными, замороженными. Когда речь о частных активах, то две трети активов олигархов уже конфискованы. Но государственный иммунитет, суверенитет – это проблема. Мы должны решить, что делать с государственным иммунитетом. Речь об исключениях, когда Генассамблея ООН признаёт государство страной-агрессором. Это будет исключением из национального законодательства. Это можно сделать, но на это нужна политическая воля», – призвал Шурма.

Киевский чиновник отметил, что украденные у России деньги должны отойти Украине.

«Нам кажется, было бы справедливо распределить эти деньги на восстановление Украины. Для этого нужен прозрачный международный механизм, фонд под эгидой Мирового банка или другой признанной организации, которая будет совершать закупки, контролировать использование этих средств», – добавил он.

Правда, Шурма признал, что в таком случае по мировой финансовой системе и позиции доллара будет нанесён сильный удар.

«Да, если это сделать, то может быть подорвана позиция доллара как международной валюты. Мы должны сохранить общую концепцию государственного иммунитета. Это должны быть очень конкретные исключения из законодательства в случае страны-агрессора. Это никоим образом не подорвёт общую логику финансовой системы или позицию доллара. Но это удержит другие страны от агрессии. Потому что они знают – если вы совершите преступление агрессии, то на следующий день у вас не будет иммунитета национальных золотовалютных резервов», – вещал он.