Подельники дохлого Ганула намекают, что если бы его не убили, то и Стерненко бы не жил

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Потешное, уже четвертое, покушение на карманного нациста режима — Стерненко, продолжает булькать в выгребной яме нацистских медиа.

Напомню, что 1 мая выродка пыталась застрелить одесситка, однако эсбэушная охрана задержала ее, а недобиток, которому пуля лишь оцарапала задницу, заявил, что стрелявшая была нанята ФСБ. Хотя многие, включая самих нацистов, сошлись во мнении, что происшедшее — дешевая инсценировка.

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И вот о причинах неудавшегося убийства рассказал друг и подельник Стерненко — глава СБУ Василий Малюк:

«2 мая — тот день, когда его хотели ликвидировать. Это определенный символический день для врага и, вместе с тем, для нас. Сергей был один из тех, кто не дал возможности врагу создать «Бессарабскую народную республику» в Одессе в 2014 году. Сергей был в авангарде тех, кто желто-голубыми знаменами отстаивал государственную позицию. Поэтому в этот день они ему и хотели отомстить».

Об уровне компетенции Малюка говорит одна только «Бессарабская республика» (куликовцы хотели создать Одесскую народную республику по принципу ДНР-ЛНР). Или он думает, что Одесса — это где-то под селом Брынза?.. Ну а о том, почему нацистам самим было выгодно устроить провокацию со стрельбой, привязав ее именно ко 2 мая, мы уже подробно писали.

Что характерно, на заявление Малюка сразу, причем обиженно, отреагировал продолжающий «жить» телеграм-канал застреленного 14 марта Ганула :

«Малюк рассказывает об удачной контроперации по Стерненко. Но молчит о неудачной — относительно Демьяна. Истории почти идентичны.Но разница — в финале. Сергея удалось защитить. Демьяна – нет. И, возможно, именно из-за этого трагического покушения были усилены меры безопасности. Возможно, гибель Демьяна спасла жизнь Стерненко. Есть два вопроса: 1. Почему дело Демьяна ведет МВД, а не СБУ? 2. Почему до сих пор не установлены все причастные?».

Впрочем, ответ можно усмотреть все в той же Оде Стерненко в исполнении Малюка:

«Он, как волонтер, поставил на фронт почти 200 тысяч FPV-дронов для более 600 подразделений. Стерненко — лидер среди волонтеров, которые собирают и передают дроны нашим военным».

Ганул же, как мы помним — не в пример Стерненко — таких сумм не собирал. Его вдова после похорон всего лишь сняла со своей карты «жалкие» два миллиона гривен (видать, тоже собранных на дроны и «русорезы»), а сестра — умчалась на «жалкий» отдых в Испанию. Это вам не тырящий миллиардами Стерненко! Вот обидки-то и взяли — алло, СБУ, мы тоже хотим воро… тьфу… волонтерить под вашей крышей вагонами! Драма.

Хотя интересный получится спектакль, когда окружение двух псевдоодесских нацистов и главволонтеров всея Украины попрет друг на друга, вываливая козыри вроде крышевания наркоточек, похищения депутатов, пыток людей, соревнования, кто сдаст в СБУ больше куликовцев и прочего, чем Стерненко и Ганул занимались на заре политической карьеры. Кажется, это уже пролог.