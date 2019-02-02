Подельники Порошенко обделались от идеи разобраться с ними по лекалам хозяев ОУН-УПА

02.02.2019, Киев, Максим Карпенко

Половина гостей ток-шоу «Народ против» на телеканале ZIK в прямом эфире покинула студию из-за того, что в качестве одного из спикеров был приглашен известный украинский журналист Александр Дубинский.

Причиной послужило недавнее заявление Дубинского в его блоге, где журналист предложил пустить газ в помещение, где собрались сторонники действующего президента Петра Порошенко в рамках форума по его выдвижению кандидатом.

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«А ведь сегодняшний форум Порошенко – был нашим шансом. Шансом пустить туда г*з. Как раз все были в сборе», – написал Дубинский.

Его присутствие в студии возмутило гостей, которые были и на форуме Порошенко, в том числе, его куму и представителя в парламенте Ирину Геращенко, замминистра по делам «оккупированных территорий» Юрия Грымчака, экс-главу Донецкой ВГА Павла Жебривского, и они потребовали выгнать Дубинского.

Когда ведущая Наталья Влащенко отказалась это делать и предоставила слово для объяснений журналисту, часть гостей вышли из студии.

«В формате неудачной шутки я опубликовал пост, в котором написал, что был шанс у нас разобраться с Порошенко, если бы мы на форум пустили газ. Потом подумал, что это неправильно и категорически не может оставаться в моей ленте, удалил эту публикацию через очень короткий срок. Но ее запостили порохоботы и активно начали разгонять, используя эту публикацию для того, чтобы во-первых, написать заявление в СБУ на меня и они это сделали, отправили его в тот же день», – заявил Дубинский.

Позже Геращенко в своем блоге разразилась гневным сообщением, заявив, что Дубинский – «начинающий нацист», который хотел погубить детей, женщин и ветеранов АТО, присутствовавших на форуме Порошенко.

«Я хочу напомнить, кто «как раз» был там. Это ветераны АТО, их матери и вдовы. Это защитники Украины. Это Мустафа Джемилев и люди, освобожденные из русского плена. Это легендарный «Сумрак», Герой Украины Гордейчук. Это деятели культуры – художники, писатели, музыканты. Это священники нашей независимой Украинской Православной Церкви. Это молодежь, которая стремится к европейскому будущему. Это волонтеры, которые работают на победу Украины. Это, в конце концов, люди, украинцы! И именно их, несколько тысяч украинский, тот самый «журналист» предлагает травить газом. Этот призыв прозвучал в годовщину освобождения концлагеря Аушвиц (Освенцим). Так начинался нацизм: сначала призывы, затем газовые камеры», – написала Геращенко, позабыв указать, что именно этим нацистам и прислуживали героизируемые нынешней украинской властью боевики ОУН-УПА.