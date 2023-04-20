«Подгонять или отговаривать от контрнаступления?» Зачем генсек НАТО приехал в Киев

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг прибыл в украинскую столицу.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в своем микроблоге сообщает украинское англоязычное издание The Kyiv Independent.

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«Йенс Столтенберг прибывает в Киев. Утром 20 апреля генеральный секретарь НАТО был замечен киевским независимым журналистом, отдавшим дань уважения павшим украинским солдатам на Михайловской площади в центре Киева», – говорится в сообщении.

«Генсек НАТО Столтенберг притащился в Киев. На повестке все тоже – подталкивание ВСУ к наступлению и обсуждение вопросов дополнительных поставок оружия и боеприпасов на Украину», – считает военный обозреватель Борис Рожин.

Уверен, что будет обсуждаться тема контрнаступления и киевский политолог Андрей Мишин.

«Генсек НАТО Йенс Столтенберг приехал в Киев. Интрига с отложенным контрнаступлением ВСУ все более закручивается. Будет подгонять или отговаривать? Быть или не быть, вот в чём вопрос? – монолог Укродатского принца», – пишет Мишин в своем телеграм-каанле.