«Подгонять или отговаривать от контрнаступления?» Зачем генсек НАТО приехал в Киев

Игорь Шкапа.  
20.04.2023 11:13
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, НАТО, Политика, Россия, Украина


Генсек НАТО Йенс Столтенберг прибыл в украинскую столицу.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в своем микроблоге сообщает украинское англоязычное издание The Kyiv Independent.


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«Йенс Столтенберг прибывает в Киев. Утром 20 апреля генеральный секретарь НАТО был замечен киевским независимым журналистом, отдавшим дань уважения павшим украинским солдатам на Михайловской площади в центре Киева», – говорится в сообщении.

«Генсек НАТО Столтенберг притащился в Киев. На повестке все тоже – подталкивание ВСУ к наступлению и обсуждение вопросов дополнительных поставок оружия и боеприпасов на Украину», – считает военный обозреватель Борис Рожин.

Уверен, что будет обсуждаться тема контрнаступления и киевский политолог Андрей Мишин.

«Генсек НАТО Йенс Столтенберг приехал в Киев. Интрига с отложенным контрнаступлением ВСУ все более закручивается. Будет подгонять или отговаривать?  Быть или не быть, вот в чём вопрос? – монолог Укродатского принца», – пишет Мишин в своем телеграм-каанле.

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