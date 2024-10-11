«Подготовимся и отправимся на вторую войну с Россией!» – какое «перемирие» нужно Зе-банде

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Задача Зеленского выторговать такие условия перемирия с Россией, чтобы внутри Украины это выглядело как победа и возможность подготовиться к новому раунду противостояния с Москвой.

Об этом на телеканале «Крым 24» заявил политолог Ростислав Ищенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Его задача сохранить для себя Украину. Многие его подельники готовы сохранить Украину, но в виде 2-3 областей, их устроит и кусочек территории, называющей себя «Украина», чтобы с неё кормиться и дальше. Свое состояние они уже сколотили, им важно теперь не попасть в тюрьму, иметь какой-то суверенный иммунитет для локализации своих состояний в государстве, в котором они будут чувствовать себя неуязвимыми», – отметил он.

Для Зеленского вариант сжатия Украины до нескольких областей неприемлем – для него вообще смертельно опасно, если соглашение с РФ будет выглядеть как поражение Украины.

«Потому что если Зеленский не победит Россию или хотя бы не создаст видимость победы над Россией, то возникнет вопрос: зачем всё это было нужно? Условия мира лучше, чем сейчас пытается добиться Запад для Украины, уже предлагали в Стамбуле. Херсонская и Запорожская области остались бы в составе Украины, Донбасс обрел независимость, Крым и Севастополь – российский статус. Всё. Если Зеленский сейчас пойдёт на соглашение, как предлагают американцы и европейцы, и готова поддержать значительная часть украинской элиты – заморозка по линии фронта без признания статуса новых территорий и корейский вариант, – тогда возникает вопрос: зачем все было надо?» – указал эксперт.

Поэтому Зеленскому нужно что-то, что можно выдать за свою победу над Россией. И это – членство в Евросоюзе и НАТО.

«Чтобы можно было прийти к народу и сказать: «да, я добился. Мы некоторые территории утратили, но мы не признали потерь. Мы вступаем в НАТО, и нас приняли в ЕС. И теперь, как за часть Запада, за наши территории поборются – построят новые заводы, выпустят снаряды, танки, пушки, атомные бомбы и мы отправимся на вторую войну с Россией», – заключил Ищенко.