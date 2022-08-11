Подготовка к референдумам в Новороссии вызвала небывалый ажиотаж повсюду – политолог

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Новости Украины

Участки для голосования на референдуме в Запорожской и Херсонской областях будут открыты за ее пределами – на Донбассе и в городах России, куда выехало большинство беженцев из Мариуполя и Бердянска.

Об этом в эфире телеканала СТВ сообщил политолог, эксперт ассоциации «Независимый общественный мониторинг» Сергей Юхин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Очень много людей выехало не только из Запорожской области, но и со всей территории Украины – миллионы беженцев. Так вот, для того чтобы жители Запорожской и Херсонской областей, которые выехали в Россию, в ЛНР и ДНР, смогли принять участие в референдуме, будут организованы участки в Москве и других городах, где много беженцев, – уточнил Юхин. – В Луганске, Донецке, как можно больше людей будет охвачено участием в референдуме».

По словам эксперта, плебисцит уже привлек внимание иностранных наблюдателей, и заявки поступили от представителей общественных организаций и парламентов стран Западной Европы, Латинской Америки, из Белоруссии, Южной Осетии и Абхазии.

«То есть иностранные наблюдатели будут, и в достаточном количестве, даже из тех стран, которые ведут активную антироссийскую официальную политику. Но, тем не менее, есть здоровые силы», – подчеркнул Юхин.

Сейчас идет формирование избирательных комиссий, и очень многие, кто работал еще на украинских выборах, желают участвовать в работе Избиркомов.

«Желающих гораздо больше, чем самих мест в избирательных комиссиях. Приходится отказывать», – констатировал эксперт.

Отвечая на вопрос о дальнейшей судьбе города Запорожье, если область проголосует за вхождение в РФ, политолог подчеркнул, что не видит смысла строить футуристические планы.

«Когда наша доблестная армия выбьет нацистов из этого прекрасного города, тогда мы будем думать, что с этим делать, – уверен Юхин. – Пока нам надо защитить тех людей, которые уже на освобожденных территориях, придать им статус граждан Российской Федерации и показать всей остальной еще пока оккупированной нацистами Украине – как по-настоящему, по-человечески можно жить единым народом в большом и сильном государстве».