Подготовка к «тёплому приёму» F-16 идёт полным ходом – российский военкор

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Переданные на Украину самолёты F-16, скорее всего, будут держать на Западной Украине, где аэродромы оснащены железобетонными укрытиями, возведёнными при СССР на случай ядерной войны.

Об этом в эфире радио КП заявил российский военкор Александр Коц, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Конечно, наша армия готовится к скорому появлению этих самолётов. Я думаю, что местом базирования всё-таки будет не Центральная Украина, как сейчас, а Западная, в частности, например, аэродром в Староконстантинове, который оснащён ещё советскими бетонными укрытиями для самолётов. Железобетонные конструкции, ангары, по которым мы лупим на протяжении последних двух лет, но вот умели строить в Советском Союзе и готовились к ядерной войне, очень сложно воздействовать на эти бункеры. То есть ловить надо будет в моменты стоянок, каких-то промежуточных посадок. Для чего к нам едут F-16? Я думаю, что они призваны нивелировать, во-первых, наше превосходство в воздухе, а, во-вторых, на них возлагают большие надежды по борьбе с нашими самолётами, которые наносят удары по украинской территории планирующими боеприпасами. F-16 будут выполнять задачу неких охотников за нашими истребителями-бомбардировщиками Су-34», – рассказал Коц.

Он добавил, что русские пилоты с нетерпением ждут воздушных сражений.

«Это, конечно, будет интересная битва, дуэль, потому что пока с момента начала СВО, есть такая статистика, в воздушных дуэлях, а они были и не одна, украинцы не одержали ни одной победы. Это, конечно, высокий профессионализм наших лётчиков, но и, безусловно, техническое превосходство. А когда появится F-16, этот пункт технического превосходства уйдёт, и будет более интересное состязание, его лётчики ждут с нетерпением. Всем хочется себе нарисовать звёздочку или самолётик – что там будет за F-16», – подчеркнул военкор.