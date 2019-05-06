Подготовка к трибуналу: Опубликовано досье на видную бандеровку из Херсона

06.05.2019, Херсон, Михаил Рябов

Экс-депутат Верховной Рады от Херсонской области Алексей Журавко продолжает публиковать досье на прислужников бандеровского режима в своем родном регионе, виновных в разжигании межнациональной розни, покровительстве исламистским экстремистам, экономическом упадке, попытках геноцида населения Крыма и т.п.

На этот раз Журавко обнародовал сведения об Инне Усачевой – он называет эту женщину с русской фамилией представителем «пантеона звероподобных существ, которые уже пять лет расчеловечивают жизнь народа Украины на ее южных рубежах».

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«Пришли они в наш мир людей на насилии, крови и акциях устрашения против мирного населения… К этому пантеону относится и Усачева Инна. Биография у нее непримечательная, особого ничего нет. Известно, что была она профоргом Факультета украинской филологии Херсонского госуниверситета. Знаниями не блистала. Очень старалась быть полезной администрации факультета и вуза посредством организации и поддержки тех административных мероприятий, которые заменяли ей показатели в учебе.

После окончания вуза Усачева работать по специальности так и не пошла. Максимум, что ей далось – это редактировать малозаметный глянцевый журнал «Фрэш лайф»…

Семьи у нее нет. Счастье материнства и гармония семьи с мужем ей неизвестны. Это исходные требования к профессиональной уголовнице или «революционерке». В устойчивой связи хотя бы с одним мужчиной не замечена. Полностью отдала свою жизнь бандитизму, хулиганству, рэкету, разбою.

Профессией Усачевой стала «разнорабочая по обслуживанию майданной власти города Херсона и области». Так как майданная власть пришла на физическом насилии, то этой власти нужны и «мышцы», которые бы это насилие продолжали постоянно продолжать и «держать в повиновении» местных «овец», т. е. население города и области. Учитывая, что женственное начало лишнее в грубой работе лидера Херсонской «Самообороны», то руководство ею доверили именно Усачевой.

Для создания необходимых условий в работе главарю бандеровцев в юбке, один из ее шефов, мэр Херсона Миколаенко «подкатил» в бесплатное пользование помещение из коммунальной собственности в самом центре Херсона по ул. Маяковского, 5 прямо у стен Херсонского городского отделения полиции. Таких условий в областном центре не создавали никому. Только бандеровской гвардии правящего режима.

За это Усачева отрабатывала, что называется чистоганом. Когда шефу надо, она приходила на сессии горсовета, для того, чтобы обливать свиной кровью и бросаться свиными ушами в депутатов горсовета, которые не поддерживают действующего мэра майдановца Миколаенко.

Причем, даже когда после многих лет бесплатного паразитизма Усачевой на коммунальной собственности города мэр Херсона не смог заставить депутатов горсовета, в который раз продлить очередное бесплатное предоставление помещения Усачевой и ее организации, то сама бандеровка даже и не подумала покидать коммунальные апартаменты. Она даже не остановилась перед тем, чтобы оказать сопротивление полиции, подраться с другими местными депутатами, и, в результате, доказать свою непобедимость. Она и далее продолжает бесплатно паразитировать в стенах коммунального помещения.

Но это все мелочи по сравнению с главным предназначением Усачевой – поддерживать фашистский режим и верно служить ему. Мэр-бандеровец не зря дал офис своим ручным бандитам-нацистам в самом центре Херсона.

Это позволяет в постоянном режиме, как только из соцсетей или в режиме онлайн станет известным о проведении херсонцами каких-либо мероприятий, неугодных власти, то атаманша правосеков и нацистов сразу появляется в месте проведения мероприятий граждан для того, чтобы палками, мукой, водой, криками и кулаками разгонять мирных жителей, объясняя тем самым, для кого существует «майданная демократия» и кому позволено что-то открыто высказывать на улицах и площадях.

Очень показательно поведение Усачевой, когда она срывала форум «Женщины за мир», посредством циничного и собственноручного срыва с импровизированной сцены государственного флага Украины, смяв его и пытаясь порвать. Сами эти действия, даже по бандеровским законам – преступление. Любого другого обывателя, а тем более «сепара» за это сразу же осудили бы к лишению свободы. Но Усачеву полиция даже не побеспокоила, та как она выполняла для власти более главную задачу, – не допуская женщинам Херсона объединяться ради установления в стране мира и покоя.

Этой фашистской власти покой и мир не то, что не нужны, а они губительны для правящего режима. Тогда население быстро освободится от страха и начнет свергать ненавистную власть. А вот Усачева как раз этого и не допускает, продлевая тем самым время правления фашистов и бандеровцев в Херсоне.

Еще Усачева, прямо в здании горисполкома и горсовета позволяет себе и своим подельникам избивать людей, в частности, журналистку Анну Додиван, которая как раз и занималась расследованием деятельности «активистки Самообороны»Усачевой. Полиция сделала вид, что занимается этим преступлением, но на самом деле бездействует в пользу городской власти и мэра-бандеровца, которым не нужны свобода слова и пытливые, абсолютно «не ручные» журналисты.

В связи с известными событиями в Керченском проливе, руководитель «Народной самообороны» Херсона Инна Усачева опубликовала по этому поводу сообщение в соцсетях. Она предлагала всем патриотично настроенным жителям Херсонщины мобилизоваться и вновь, как во время событий 2014 года, создать партизанские отряды в связи с тем, что область непосредственно граничит с «оккупированным» Крымом.

Усачева призывала к координации работы всех групп для слаженности действий в случае критической ситуации. Обязанности по координации должен взять на себя гражданский штаб обороны, созданный из представителей общественных организаций, формирований и гражданских активистов Херсона.

Как видим, рука явно не женская у Усачевой, и уровень ее организационной подготовки очень полезен фашистам Юга Украины, так как они опираются на таких людей, как Усачева, и в прямом, и в переносном смысле.

Также ее фашистским личным участием были испорчены многие праздничные мероприятия в Херсоне. Она своими руками и ногами разбрасывала даже горящие лампадки, зажженные в память погибших героев Великой Отечественной войны. Усачева со своими майданутыми правосеками разгоняла пенсионеров и молодежь, которые приходили к областному театру, чтобы от него хоть малыми группами пройтись на такие святые и нужные людям праздники, как 1 Мая и 9 Мая.

Эта нацистка настолько осточертела херсонцам, что, если бы ее так тщательно не охраняла полиция, СБУ, прокуратура и действующая власть, то лишь «перья» бы полетели с этой ненавистной бандеровки.

Все помнят в социальных сетях фотографию в офисе с ее героем Бандерой. Так она и поступала каждый год 2-го мая, когда люди в Херсоне выходили вспомнить об ужасной трагедии в Доме профсоюзов г. Одессы. Она рьяно направляла свою нацистскую шакалью стаю для проведения провокаций, и чтобы такие акции памяти не состоялись.

Об этой одиозной фигуре можно многое писать и говорить, но в Херсоне ее просто ненавидят. И если бы сегодня изменилась власть, большая часть жителей Херсона требовали бы ее пожизненного уголовного наказания, как преступницу, совершающую преступления против человечности.

Вот цитаты ее высказываний: «Русские школы все закрыть», «Бандера наш герой!», «Жители Донбасса – это нелюди»… И подобных ее цитат можно приводить бесконечно. Сам факт за себя говорит, что Инна Усачева есть самый большой враг для всей Херсонской области», – подытожил Журавко.