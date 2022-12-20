Подготовка наступления ВСУ: Вводится аналог приказа «Ни шагу назад»

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Главком ВСУ Валерий Залужный обратился к Владимиру Зеленскому с призывом подписать законопроект об ужесточении наказания для военных за дезертирство – отказ выполнять приказы, самовольный уход из воинской части или с места службы.

«Армия держится на дисциплине. И если пробелы в законодательстве не обеспечивают ее соблюдения, а отказники могут оплатить штраф, размер которого составляет до десяти процентов боевых выплат, или получить наказание с испытанием, это несправедливо. С другой стороны, и это ключевое, оголённые участки фронта должны закрывать собой другие военнослужащие, что приводит к увеличению потерь личного состава, территорий и мирных жителей», – подчеркнул главком в специальном обращении.

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13 декабря Верховная рада приняла закон об ужесточении наказания за нарушения воинской дисциплины, после чего документ был отправлен на подпись Зеленскому. Законом исключается возможность условного срока или досрочного освобождения во время военных действий. За невыполнение приказа предусматривается наказание от 3 до 7 лет тюрьмы, за самовольное оставление части или места службы — от 5 до 10 лет, дезертирство — от 5 до 12 лет лишения свободы.

При этом на сайте президента Украины сразу же появилась петиция с требованием применить право вето в отношении законопроекта. Петиция набрала более 32 тысяч голосов из 25 тысяч необходимых для её рассмотрения Зеленским.

Один из противников нового закона – капитан ВСУ Андрей Шульга опубликовала виде-обращение, адресованное Зеленскому и Залужному.

«Вы иногда обращайте внимание на командиров, что они делают. Если они просто кидают нас, как обычное мясо, без лопат, без кирок, без ничего в чисто поле, как нам не отходить? И мы не бежим с позиций, мы откатываемся, вы как военный генерал должны понимать, вам же не просто так налепили эту генеральскую штуку. А когда тебя просто бросают, как мясо, и ты просто сидишь, а тебя бомбят 152-ми, 125-ми из танков, 122-ми из миномётов, 82-ми, 60-ми, понимаете? Вы там в штабах тоже сидите и что-то понимайте. Я всё понимаю, идёт война, но вы же тоже: «Мобилизованный? Всё, давай вперёд, вас не жалко». Это я слышал не от одного командира, что их не жалко, по барабану, давайте мобиков вперёд. Что за дела, как это может быть, пан Залужный? Посмотрите, я вас очень прошу», – призвал Шульга, уточнив, что он имеет право высказывать претензии – поскольку имеет два ранения.

В защиту Залужного выступил обер-пропагандист Банковой Алексей Арестович – он заявил, что подобные жесткие методы поддержания дисциплины соответствуют украинской исторической традиции.

«И у козаков, и у Махно за преступления на войне наказание было одно – смерть… А в армии далеко не все – храбрые, инициативные, стойкие и смелые. И если нестойких и несмелых, не заставить стоять в строю и воевать, не будет всего народа. Если армия проиграет, заставлять нас будут кадыровцы и пригожинцы. Кувалдами и Голодоморами», – стращает Арестович.

Российский военкор Герман Куликовский видит в ужесточении наказания для военнослужащих ВСУ признаки подготовки к наступлению.

«С наказанием дезертиров у ВСУ особых проблем никогда не было, хотя стреляли бегунков, конечно же, неофициально. Возможно сейчас в ВСУ хотят привести всё к должному знаменателю и официально карать по всей строгости солдат, которые не исполняют приказ. Это, кстати, может быть одним из косвенных признаков подготовки Киевом масштабного наступления», – пишет Куликовский.

Он считает, что командование ВСУ, таким образом, уже готовятся к большим потерям при преодолении укреплённой полосы обороны.

«Во время того же занятия Макеевки (ЛНР) ВСУ гнали в атаку массы солдат, невзирая на огонь, по итогу заняли н/п, потеряли только убитыми до 150 человек и теперь сидят в насквозь простреливаемом селе, расположенном в низине, прячась по подвалам. На более широкомасштабные действия у них тупо не хватило сил и, вероятно, данным обращением к Зеленскому Залужный хочет подстраховать себя и стимулировать собственное воинство», – объяснил автор.

Признаки подготовки наступления ВСУ видит и российский военный эксперт Владислав Шурыгин.

«Командование ВСУ ведёт скрытную перегруппировку войск, собирая наиболее опытные и боеспособные части в районах сосредоточения, подтягивая артиллерию и резервы туда, откуда их будет удобно бросить в наступление. Этому плану способствует установившаяся в регионе плохая погода – дожди и низкая облачность, которые позволяют обеспечить высокую скрытность подготовки нового наступления. Залужный и его штаб хорошо понимают, что русские смогли преодолеть осенний кризис существенного численного превосходства ВСУ, и теперь на фронте фактически достигнут паритет сил. В этих условиях успешное наступление возможно только при умелом и скрытном формировании и сосредоточении ударной группировки, превосходящей противника в полосе наступления, минимум, в пять раз. А это возможно только за счёт оголения второстепенных участков фронта, а также районов, где выстроена глубокоэшелонированная оборона и отвода с них в состав ударных сил наиболее боеспособных частей. Мы видим все признаки того, что Залужный и его штаб всё же решатся на зимнее наступление», – предостерегает Шурыгин.

Радиоведущий Дмитрий Конаныхин считает, что Западу не просто плевать на высокие потери ВСУ – наоборот, он даже заинтересован в их росте.

«Чем больше погибнет недочеловеков на этой войне, тем меньше будет потенциал территории Руины, тем больше семей будет ненавидеть русских, тем меньше будет сопротивление недочеловеков в случае занятия западных регионов бывшей УССР той же Польшей, которая, как всегда, «с жадностью гиены», поучаствует в попытке занятия Всхудних Кресов», – полагает автор.